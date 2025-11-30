Slušaj vest

On smatra da čak i dugoročni kraj rata bez potpune pobede Ukrajine nudi šansu za oporavak i povratak građana, ali upozorava da bi "brzi mir" mogao dovesti do gubitka nezavisnosti.

- Prilikom formulisanja političkog cilja rata, važno je zapamtiti da se rat ne završava uvek pobedom jedne strane i porazom druge. To se dogodilo u Drugom svetskom ratu, ali je redak slučaj, jer se to gotovo nikada nije događalo u ljudskoj istoriji. Ogromna većina ratova završava se ili međusobnim porazom, ili je svaka strana uverena da je pobedila, ili na druge načine. Dakle, kada govorimo o pobedi, moramo iskreno reći ovo: pobeda je slom Ruskog carstva, a poraz je potpuna okupacija Ukrajine zbog njenog sloma. Sve ostalo je jednostavno nastavak rata - rekao je on.

Ističe da Ukrajinci teže potpunoj pobedi - slomu, kako ističe, Ruskog carstva.

Valerij Zalužni Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ali takođe ne možemo odbaciti opciju dugoročnog (godinama) primirja, jer je to uobičajen način završetka ratova u istoriji. Istovremeno, mir, čak i u očekivanju sledećeg rata, nudi šansu za političke promene, duboke reforme, potpuni oporavak, ekonomski rast i povratak građana.

On navodi da je moguće formiranje bezbedne, maksimalno zaštićene države zasnovane na inovacijama i savremenoj tehnologiji.

- Formiranje i jačanje temelja pravedne države kroz borbu protiv korupcije i stvaranje pravednih sudova. Ekonomski razvoj zemlje, posebno, zasnovan na međunarodnim ekonomskim programima za obnovu zemlje.

Prema rečima Zalužnog, od kraja 2025. godine, rat u Ukrajini "sve više pokazuje odlike globalnog rata".

- Ukrajina se nalazi u kritičnoj situaciji, gde bi brzi mir sigurno rezultirao samo teškim porazom i gubitkom nezavisnosti. Međutim, kako je vreme pokazalo, ni njega nismo postigli - napominje on govoreći o miru.

Po njegovom mišljenju, brzo sklapanje primirja u Ukrajini pokrenuće teška pitanja u Rusiji o broju ljudskih žrtava - "to će biti jednako teško objasniti kao i objasniti korupciju u Ukrajini danas".

- Teško je danas reći da li posrednici koji pokušavaju da formulišu scenarije za Ukrajinu razumeju ovo. Ali činjenica da se uslovi za Ukrajinu ne poboljšavaju je očigledna - ističe Zalužni.

Prema rečima bivšeg vrhovnog komandanta, "preduslovi za okončanje rata trenutno ne postoje".

Naglasio je i da u uslovima gde koncept međunarodnog prava i sistem koji ga podržava više ne postoje, zaključivanje takvih sporazuma bez stvaranja dugoročnih bezbednosnih garancija je apsolutno nemoguće.

- Takve bezbednosne garancije mogle bi da uključuju: pristupanje Ukrajine NATO-u, raspoređivanje nuklearnog oružja na ukrajinskoj teritoriji ili raspoređivanje velikog vojnog kontingenta sposobnog da se suprotstavi Rusiji. Međutim, danas se o tome ne raspravlja. A s obzirom na tehnološku i doktrinarnu nepripremljenost bilo koje države članice NATO-a, ili bilo koje druge zemlje osim Rusije, Ukrajine i Kine, ovo pitanje se u principu ne može razmatrati - navodi on.

- To znači da će se rat verovatno nastaviti. I ne samo u vojnoj, već i u političkoj i ekonomskoj sferi - predviđa Zalužni.

Ko je Valerij Zalužni?

Valerij Fedorovič Zalužni je ukrajinski general i diplomata koji trenutno obavlja funkciju ambasadora Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu. Obavljao je funkciju vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine od 27. jula 2021. do 8. februara 2024. godine. Takođe je bio član Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine.

Valerij Zalužni Foto: EPA Ukrainian Presidential Press

Zalužni je prethodno bio komandant Severne operativne komande (2019–2021), načelnik Zajedničkog operativnog štaba Oružanih snaga Ukrajine - prvi zamenik komandanta Zajedničkih snaga (2018), načelnik štaba - prvi zamenik komandanta Zapadne operativne komande (2017) i komandant 51. gardijske mehanizovane brigade (2009–2012).

Časopis Tajm je 2022. godine proglasio Zalužnog jednim od 100 najuticajnijih ljudi na svetu. Dobio je pohvale za svoju veštinu "prilagođavanja brzo promenljivom bojnom polju" kroz efikasno delegiranje i prikupljanje informacija tokom ruske invazije na Ukrajinu. Smenjen je sa mesta vrhovnog komandanta 8. februara 2024. godine usred rastućih tenzija između njega i predsednika Volodimira Zelenskog.

Zalužni je naveden kao potencijalni kandidat za sledeće predsedničke izbore u Ukrajini i rangiran je u anketama među vodećim kandidatima.