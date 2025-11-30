Slušaj vest

Ukrajina je prvi put upotrebila domaći presretački dron da uništi ruski Geran-3 - međunarodno poznat kao iranski "Šahed-238" - tokom noćnog napada.

Prema Defence Blogu, dejstvo je potvrdila humanitarna fondacija Serhija Sternenka, koja obezbeđuje sisteme za presretanje jedinicama na ukrajinskoj liniji fronta.

U saopštenju koje prenosi ovaj portal, fondacija je navela: "Noćas su naši vojnici prvi put upotrebili ukrajinske presretačke dronove 'Sting' da obore nekoliko mlaznih 'Šaheda'".

Sistem "Sting", koji su razvili ukrajinski inženjeri, dizajniran je posebno za borbe dron-protiv-drona. Kako navodi Defence Blog, platforma ima konfiguraciju kvadkoptera opremljenog bojevom glavom postavljenom na prednjem delu i stabilizovanom kamerom u kupoli.

Operateri upravljaju dronom koristeći VR naočare, što omogućava direktno praćenje dolazećih bespilotnih letelica. Sistem može da razvije brzinu više od 160 kilometara na sat i dostigne visinu od oko 3.000 metara - performanse neophodne da bi presreo brzi, slabo uočljiv 'Šahed-238' pre nego što se spusti ka naseljenim mestima ili energetskim postrojenjima.

'Šahed-238', koji Rusija rebrendira kao 'Geran-3', predstavlja zahtevniju metu u odnosu na ranije modele 'Šaheda' sa propelerom zbog mlaznog motora, smanjenog radarskog odraza i veće brzine prilaska.

(Kurir.rs/United24Media/P.V.)

Ne propustitePlanetaČUVENI UKRAJINSKI GENERAL IZNEO CRNU VIZIJU BUDUĆNOSTI: Sukobio se sa Zelenskim, pa je smenjen, a sada se oglasio! Pomenuo SLOM RUSKOG CARSTVA i globalni rat
Valerij Zalužni
PlanetaRUSIJA ŠALJE MENTALNO OBOLELE I MEDICINSKI NESPOSOBNE LJUDE DA GINU! Jurišaju po kazni i bez šlemova, oružja i pancira direktno u SMRT! (VIDEO)
Screenshot 2025-11-30 135429.jpg
PlanetaČETIRI RUSKA LOVCA POLETELA PREMA POLJSKOJ! Hitno aktivirani Patrioti, nemački Luftvafe digao borbene avione, PVO u pripravnosti, SPREMAN za OBARA!
nato 1.jpg
PlanetaUKRAJINCI STIGLI U AMERIKU NA PREGOVORE! Trampov zet, Rubio i Vitkof ih čekaju na Floridi, uskoro pada odluka o okončanju KRVAVOG rata?
Stiv Vitkof Džared Kušner Marko Rubio Donald Tramp Volodimir Zelenski Rustem Umerov