Ukrajina je prvi put upotrebila domaći presretački dron da uništi ruski Geran-3 - međunarodno poznat kao iranski "Šahed-238" - tokom noćnog napada.

Prema Defence Blogu, dejstvo je potvrdila humanitarna fondacija Serhija Sternenka, koja obezbeđuje sisteme za presretanje jedinicama na ukrajinskoj liniji fronta.

U saopštenju koje prenosi ovaj portal, fondacija je navela: "Noćas su naši vojnici prvi put upotrebili ukrajinske presretačke dronove 'Sting' da obore nekoliko mlaznih 'Šaheda'".

Sistem "Sting", koji su razvili ukrajinski inženjeri, dizajniran je posebno za borbe dron-protiv-drona. Kako navodi Defence Blog, platforma ima konfiguraciju kvadkoptera opremljenog bojevom glavom postavljenom na prednjem delu i stabilizovanom kamerom u kupoli.

Operateri upravljaju dronom koristeći VR naočare, što omogućava direktno praćenje dolazećih bespilotnih letelica. Sistem može da razvije brzinu više od 160 kilometara na sat i dostigne visinu od oko 3.000 metara - performanse neophodne da bi presreo brzi, slabo uočljiv 'Šahed-238' pre nego što se spusti ka naseljenim mestima ili energetskim postrojenjima.