Pedesetšestogodišnji Čeh turskog porekla, Hisnu Ozaj, suočava se sa 18-godišnjom zatvorskom kaznom zbog ubistva Hrvata (53). Prema trenutno poznatim informacijama, koje prenose češki mediji, navodno ga je tri puta upucao otpozadi: u grudi, stomak i zadnjicu, u podrumu stambene zgrade u gradu Teplice, gde su obojica pronađena iz nepoznatih razloga.

Ubistvo se dogodilo 3. jula, a forenzički veštak Andrea Vlčkova je ovih dana svedočila na češkom sudu u Ustiju na Labi, rekavši da je počinilac pucao u žrtvu otpozadi i da je smrtonosni hitac bio onaj koji je presekao grudnu duplju, zbog čega čak ni hitna reanimacija, dodala je, ne bi bila dovoljna da mu spase život.

Tuča je počela oko novca

Vlčkova je rekla da isključuje mogućnost da je žrtva bila okrenuta prema ubici, dodajući da je mogla biti okrenuta bočno, ali da je najverovatnije da ga je Ozaj upucao otpozadi, pišu novinky.cz.

Prema izjavi koju je optuženi ranije dao, tuča je počela oko novca, a Ozaj tvrdi da je pucao iz pištolja, koji obično nosi sa sobom, nakon što ga je Hrvat gurnuo, što ga je navelo da pomisli da će ga sam upucati.

Tvrdi da je, prema pisanju čeških medija, hteo da ga upuca u ruku kako Hrvat ne bi mogao da izvadi pištolj, a odmah nakon pucnjave lično je pozvao hitnu pomoć i čekao ih ispred kuće.

(Kurir.rs/Jutarnji)

