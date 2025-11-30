Slušaj vest

SAD žele danas da okončaju dva ključna nerešena pitanja, u vezi sa teritorijama i bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, tokom večerašnjeg sastanka sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju.

Tokom razgovora u Ženevi prošle nedelje, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su principijelni dogovor o svim pitanjima osim o dva: teritoriji i bezbednosnim garancijama.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je za Aksios da Bela kuća želi danas da reši razlike oko ta dva pitanja.

"Ukrajinci znaju šta očekujemo od njih", rekao je.

Foto: Martial Trezzini/Keystone

Ukrajinska delegacija, koju predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i bezbednost Rustem Umerov, već je u Majamiju na sastanku zakazanom u ekskluzivnom golf klubu Šel Bej u vlasništvu Stiva Vitkofa.

U ukrajinskoj delegaciji, pored Umerova, nalaze se zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, ambasadorka u SAD Olga Stefanišina, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Hnatov i predstavnici ukrajinske obaveštajne službe.