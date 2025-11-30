Slušaj vest

SAD žele danas da okončaju dva ključna nerešena pitanja, u vezi sa teritorijama i bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, tokom večerašnjeg sastanka sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju.

Tokom razgovora u Ženevi prošle nedelje, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su principijelni dogovor o svim pitanjima osim o dva: teritoriji i bezbednosnim garancijama.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je za Aksios da Bela kuća želi danas da reši razlike oko ta dva pitanja.

"Ukrajinci znaju šta očekujemo od njih", rekao je.

Ukrajinska delegacija, koju predvodi sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i bezbednost Rustem Umerov, već je u Majamiju na sastanku zakazanom u ekskluzivnom golf klubu Šel Bej u vlasništvu Stiva Vitkofa.

U ukrajinskoj delegaciji, pored Umerova, nalaze se zamenik ministra spoljnih poslova Sergej Kislica, ambasadorka u SAD Olga Stefanišina, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Hnatov i predstavnici ukrajinske obaveštajne službe.

Američku delegaciju čine državni sekretar Marko Rubio, Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/Axios/P.V.)

