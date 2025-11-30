Slušaj vest

Još 10 dana ostalo je do potpune zabrane korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina u Australiji!

Australijska prva takva zabrana korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina stupa na snagu 10. decembra, zahtevajući od platformi poput Fejsbuka, Instagrama, Snepčeta, TikToka i Jutjuba da blokiraju mlade korisnike ili se suoče sa kaznama do 50 miliona australijskih dolara.

Američka kompanija Meta počela je da obaveštava korisnike starosti od 13 do 15 godina putem imejla i poruka da će im nalozi biti deaktivirani počev od 4. decembra.

Premijer Australije Entoni Albaneze kazao je da je cilj ove zabrane "da se deci dozvoli da budu deca".

Meta i druge kompanije protive se ovoj meri, ali su navele da će je poštovati.

Australijsko regulatorno telo za internet procenjuje da u toj zemlji ima 150.000 mlađih tinejdžera korisnika Fejsbuka, kao i 350.000 njih na Instagramu, starosti od 13 do 15 godina.

Zakonsku inicijativu pokrenule su ožalošćene majke Ema Mejson i Mia Banister, čija su deca izvršila samoubistvo nakon nasilja na društvenim mrežama.