Slušaj vest

Još 10 dana ostalo je do potpune zabrane korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina u Australiji!

Australijska prva takva zabrana korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina stupa na snagu 10. decembra, zahtevajući od platformi poput Fejsbuka, Instagrama, Snepčeta, TikToka i Jutjuba da blokiraju mlade korisnike ili se suoče sa kaznama do 50 miliona australijskih dolara.

Američka kompanija Meta počela je da obaveštava korisnike starosti od 13 do 15 godina putem imejla i poruka da će im nalozi biti deaktivirani počev od 4. decembra.

Premijer Australije Entoni Albaneze kazao je da je cilj ove zabrane "da se deci dozvoli da budu deca".

Meta i druge kompanije protive se ovoj meri, ali su navele da će je poštovati.

Australijsko regulatorno telo za internet procenjuje da u toj zemlji ima 150.000 mlađih tinejdžera korisnika Fejsbuka, kao i 350.000 njih na Instagramu, starosti od 13 do 15 godina.

Zakonsku inicijativu pokrenule su ožalošćene majke Ema Mejson i Mia Banister, čija su deca izvršila samoubistvo nakon nasilja na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/7News/P.V.)

Ne propustitePlanetaHAOS U PARLAMENTU: Senatorka obukla BURKU, muslimanski poslanici pobesneli: "Ovo je OČIGLEDAN RASIZAM" (FOTO/VIDEO)
senatorka u burki Polin Hanson
PlanetaAJKULA USMRTILA DEVOJKU, MLADIĆ JEDVA PREŽIVEO: Napala ih bik-ajkula, slučajni prolaznik spasio muškarca (VIDEO)
ajkula-youtube.jpg
PlanetaAUSTRALIJANCI NE DAJU RUSIMA DA GRADE AMBASADU BLIZU PARLAMENTA: Rusko prisustvo tako blizu Skupštine predstavlja rizik, ali Kanbera mora da plati odštetu!
Ruska ambasada Australija
PlanetaOTKRIVENA LUCIFER PČELA! Naučnici u Australiji odlučili da je tako nazovu čim su ugledali insekta sa rogovima, evo za šta veruju da oni služe (FOTO)
Lucifer pčela