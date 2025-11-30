KATASTROFALAN PREVOD RAZGOVORA PUTINA I ORBANA! Prevodilac se totalno izgubio, mađarski premijer pola stvari čuo pogrešno! (VIDEO)
Mađarski mediji otkrili su nove detalje nedavnih razgovora između mađarskog premijera Viktora Orbana i ruskog lidera Vladimira Putina.
Kako navodi mađarski Telex, prevodilac mađarskog premijera je uvodne i završne rečenice preveo tačno - ali tokom glavnog dela sastanka, gde su date najosetljivije izjave, prenela je potpuno drugačija značenja.
Telex je preneo neke od grešaka koje je prevodilac omašio.
Šta je Putin rekao:
"Dugo se poznajemo. Znam da u svom radu uvek imate na umu interese Mađarske i mađarskog naroda.“
Šta je Orban čuo:
"Drago mi je što ste nas posetili. Nadam se da sada možemo razgovarati o daljim mogućnostima saradnje i napredovati.“
Šta je Putin rekao:
„Rusiji je poznat vaš uravnotežen stav o pitanjima koja se tiču Ukrajine.“
Šta je Orban čuo:
"I znam da međunarodna politika, naravno, utiče i na vas.“
Putin:
"Ali postoji atmosfera među nama koja nam omogućava da o bilo kom pitanju otvoreno razgovaramo."
Orban je čuo:
"Dakle, sarađujemo i nastavljamo da razvijamo saradnju i rad u svim mogućim sektorima."
Putin original:
"To nam omogućava ne samo da razgovaramo, već i da pronalazimo rešenja za sve probleme."
Orbanova verzija:
"Mi ne samo da razgovaramo, već zaista sprovodimo u delo ono što obećamo."
Putin:
"Svesni smo vašeg uravnoteženog mišljenja o problemima koji se tiču Ukrajine (ponovio je to malo drugačije: „o pitanju Ukrajine“ – prim. autora)."
Orban je čuo:
"I znam da međunarodna politika, naravno, ima uticaja i na vas."
Teleks navodi da je kontaktirao mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine, Kancelariju premijera i Vladin informativni centar sa pitanjima u vezi sa procesom odabira prevodilaca i profesionalnim zahtevima, ali još nema odgovora.
(Kurir.rs/Telex/P.V.)