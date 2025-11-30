Slušaj vest

Mađarski mediji otkrili su nove detalje nedavnih razgovora između mađarskog premijera Viktora Orbana i ruskog lidera Vladimira Putina.

Kako navodi mađarski Telex, prevodilac mađarskog premijera je uvodne i završne rečenice preveo tačno - ali tokom glavnog dela sastanka, gde su date najosetljivije izjave, prenela je potpuno drugačija značenja.

Telex je preneo neke od grešaka koje je prevodilac omašio.

Šta je Putin rekao:

"Dugo se poznajemo. Znam da u svom radu uvek imate na umu interese Mađarske i mađarskog naroda.“

Šta je Orban čuo:

"Drago mi je što ste nas posetili. Nadam se da sada možemo razgovarati o daljim mogućnostima saradnje i napredovati.“

Šta je Putin rekao:

„Rusiji je poznat vaš uravnotežen stav o pitanjima koja se tiču Ukrajine.“

Šta je Orban čuo:

"I znam da međunarodna politika, naravno, utiče i na vas.“

Putin:

"Ali postoji atmosfera među nama koja nam omogućava da o bilo kom pitanju otvoreno razgovaramo."

Orban je čuo:

"Dakle, sarađujemo i nastavljamo da razvijamo saradnju i rad u svim mogućim sektorima."

Putin original:

"To nam omogućava ne samo da razgovaramo, već i da pronalazimo rešenja za sve probleme."

Orbanova verzija:

"Mi ne samo da razgovaramo, već zaista sprovodimo u delo ono što obećamo."

Putin:

"Svesni smo vašeg uravnoteženog mišljenja o problemima koji se tiču Ukrajine (ponovio je to malo drugačije: „o pitanju Ukrajine“ – prim. autora)."

Orban je čuo:

"I znam da međunarodna politika, naravno, ima uticaja i na vas."