Patrik M. (31), bivši dečko austrijske influenserke, osumnjičen je za ubistvo Stefani Piper, čije telo je pronađeno nakon šest dana intenzivne potrage u koferu na zabačenoj lokaciji u Sloveniji.

Kako navode tamošnji mediji, Patrik je uhapšen zbog sumnje da je ubio svoju bivšu devojku, s kojom je navodno raskinuo ovog leta, i trenutno se nalazi u zatvoru u Austriji.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o stanovniku Maribora koji je nekoliko godina živeo i radio u Austriji u špediterskoj i transportnoj kompaniji u Premštetenu, predgrađu Graca, a prema nekim informacijama, radio je i kao obezbeđenje u noćnom klubu.

Patrik M. Foto: Printscreen Facebook

"Zastrašujuća crna figura"

Naime, kako je Kurir preneo, influenserka Stefani Piper vodila se kao nestala od 23. novembra, kad nije došla na posao i prestala da se javlja porodici. Policija je odmah posumnjala na ubistvo, a istragu je dodatno ubrzalo ponašanje bivšeg partnera, koji je u danima posle nestanka više puta putovao u Sloveniju i potom postao nedostupan.

Pre nego što je nestala, Piper je poslala prijateljima poruku na WhatsApp-u u kojoj je rekla da je bezbedna kod kuće. Kasnije je poslala još jednu zabrinjavajuću poruku, u kojoj je pomenula da je neko, zastrašujuća crna figura, možda prati u stepenište njene zgrade. Njen telefon je sledećeg dana zazvonio prazan.

Brzo je postalo jasno da nešto nije u redu. Njen bivši dečko, sa kojim je bila povremeno u vezi neko vreme, dospeo je pod lupu kriminalističkih istražitelja, pogotovo nakon što se njegov crveni "golf" zapalio na parkingu obližnjeg kazina — što Patrik nije umeo da objasni.

Policija je sumnjala da je uništio automobil kako bi prikrio tragove krvi. Potvrđeno je da je prethodno bio u stanu žrtve u Gracu, gde je policija pronašla tragove krvi. Kako se dodaje, on ju je u nedelju, pre nedelju dana, a kako su komšije otkrile, videle su muškarca kako izlazi iz stana "sa ceradom ili tepihom na ramenu".

Istog popodneva, 31-godišnji osumnjičeni je prevezao Stefanino telo svojim automobilom preko granice u Sloveniju, gde ju je zakopao u koferu u šumi. Njen mobilni telefon je kasnije pronađen u okrugu Egenberg.

Slomio se i priznao zločin

Nakon što se slomio i priznao zločin, spostavilo se da je Patrik navodno prevezao telo ubijene Stefani u golf kolicima, nakon što je njeno telo zamotao u tepih, rekle su komšije.

Policija ju je tražili dronovima i policijskim psima, a policija je izdala nalog za Patrikovo hapšenje. Kada se našao u austrijskom pritvoru, Patrik se slomio i priznao zločin: navodno je ugušio nesrećnu Stefani. Nakon nekoliko dana potrage, policija je pronašla telo u blizini Majšperka.

Patrik se suočava sa doživotnom robijom, a trenutno nema objašnjenja zašto je učinio ovo jezivo delo.

Podsećamo, Stefani Piper bila je austrijska influenserka i studentkinja prava koja je kreirala sadržaj na Instagramu i imala desetine hiljada pratilaca. Pričala je o šminki, životnim savetima i muzici. Njen najbolji prijatelj bio je zlatni retriver po imenu Marlou.