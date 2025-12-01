Slušaj vest

Petoro ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio kuću u gradiću Nuv-Mezon na severoistoku Francuske, saopštile su danas tamošnje vlasti.

Oko mesta nesreće je bilo raspoređeno 70 vatrogasaca i oko 40 vozila, a kancelarija tužioca u Nansiju je pokrenula istragu, saopštila je prefektura Mert-e-Mozel.

U požaru je, prema navodima lokalnih medija, nastradao par (59 i 60 godina) sa troje mladih ljudi, uzrasta od 17 do 20 godina.

Gradska skupština će otvoriti jedinicu za hitnu medicinsko-psihološku podršku za stanovnike pogođene incidentom, dodala je Prefektura.

(Kurir.rs/Beta)

