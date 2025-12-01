U požaru je, prema navodima lokalnih medija, nastradao par (59 i 60 godina) sa troje mladih osoba, uzrasta od 17 do 20 godina
ISTRAGA U TOKU
TEŠKA TRAGEDIJA U FRANCUSKOJ: Pet osoba nastradalo u požaru kod Nansija (VIDEO)
Petoro ljudi poginulo je u požaru koji je zahvatio kuću u gradiću Nuv-Mezon na severoistoku Francuske, saopštile su danas tamošnje vlasti.
Oko mesta nesreće je bilo raspoređeno 70 vatrogasaca i oko 40 vozila, a kancelarija tužioca u Nansiju je pokrenula istragu, saopštila je prefektura Mert-e-Mozel.
U požaru je, prema navodima lokalnih medija, nastradao par (59 i 60 godina) sa troje mladih ljudi, uzrasta od 17 do 20 godina.
Gradska skupština će otvoriti jedinicu za hitnu medicinsko-psihološku podršku za stanovnike pogođene incidentom, dodala je Prefektura.
(Kurir.rs/Beta)
