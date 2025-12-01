Slušaj vest

Španska desničarska opozicija i desetine hiljada njihovih pristalica danas su u Madridu zahtevali ostavku socijalističkog premijera Pedra Sančeza povezanog sa pravosudnim procesima koji obuhvaraju njegove bliske saradnike i porodicu.

Španska policija navela je da je na protestu bilo 40.000 ljudi.

Pre nekoliko dana Sančez nije uspeo da državnog tužioca koga je branio po svaku cenu spase od presude zbog kršenja sudske tajne i dau slučaju korupcije spase od pritvora svog bivšeg najbližeg saradnika i ministra, Hosea Luisa Abalosa.

Vođa opozicone Narodne partije koja je pozvala na današnje demonstracije, Alberto Nunjes Feiho, pozvao je Vladu na prevremene opšte izbore jer je "Španiji dosta onih koji misle da su iznad svih drugih".

Nunjes Feiho je na skupu gde se uzvikivalo "Dosta je bilo!" i "Ni dana više!" naveo sve pravosudne procese protiv Sančezovih saradnika, njegove supruge i brata.

Korupcija, "to je njihov sistem, njihov mehanizam, njihov način preuzimanja i održavanja vlasti", rekao je Nunjes Feiho, pominjući gradonačelnika Madrida Hosea Luisa Martinesa-Almeidu i bivšeg premijera Marijana Rahoja.

Šefica stranačke organizacije za region Madrida Isabel Dijas Ajuso rekla je da "Španija doživljava svoj najkritičniji trenutak" za pola veka demokratije, "prepuštena u ruke mafije u totalitarnom projektu".

Građani su se na demonstracijama najviše žalili na skupoću, posebno stanovanja.

Sančez, koji se više puta izvinio španskom narodu zbog skandala u njegovom okružuenju i koji se zavetuje da neće podneti ostavku pre kraja svog mandata 2027. godine, optužuje desnicu da pokušava da sruši njegovu vlast.