Iran i Turska su se juče obavezali da će početi izgradnju železničke veze koja će povezivati dve zemlje, a koja treba da postane strateška veza za globalnu trgovinu između Evrope i Azije.

Iran, zemlja Bliskog istoka koja se nalazi na raskrsnici Evrope i Azije, smatra svoj geografski položaj prednošću. Zemlja stoga umnožava svoje inicijative sa susedima za razvoj infrastrukture i trgovine, što se vidi kao prilika za oživljavanje njene ekonomije, oslabljene decenijama međunarodnih sankcija.

Prošle godine, Teheran je odobrio rutu železničke tranzitne linije sa svojim turskim susedom, poznate u Iranu kao linija Marand-Češmeh Soraja.

"Obe zemlje su naglasile važnost ove železničke veze u regionu i izrazile nadu da bi izgradnja linije mogla početi što je pre moguće", rekao je juče iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči tokom sastanka u Teheranu sa svojim turskim kolegom Hakanom Fidanom.

Naglasak je stavljen na potrebu uklanjanja prepreka trgovini i investicijama između dve zemlje, dodao je Aragči. Očekuje se da će projekat, dugačak približno 200 kilometara i procenjene vrednosti 1,6 milijardi dolara, biti završen u roku od tri do četiri godine, prema iranskim vlastima.

Linija će povezati iranski grad Marand (severozapad) sa Češmeh Sorajom, koji se nalazi na iranskoj teritoriji na granici sa Turskom. Posle završetka, linija će obezbeđivati kontinuirani železnički saobraćaj između Irana i njegovog turskog suseda sve do grada Aralik. Iranska ministarka saobraćaja Farzaneh Sadeg naglasila je nedavno da će ova veza "garantovati kontinuitet (železničke) mreže između Kine i Evrope".

Vekovima je Put svile bio ogromna mreža trgovačkih puteva koji su povezivali Aziju sa Evropom preko Bliskog istoka, podstičući razmenu robe, kao i kulture i znanja između kontinenata.

Od 2013. godine, Kina je to učinila političkim projektom kako bi povećala svoj uticaj u inostranstvu.

Inicijativa Pojas i put (zvanično poznata kao Novi put svile) ima za cilj izgradnju pomorske, drumske i železničke infrastrukture, posebno u zemljama u razvoju.

Više od 100 zemalja učestvuje u tom projektu.