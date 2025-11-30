Slušaj vest

Južna Koreja sumnja da severnokorejski hakerski stoji iza nedavnog hakovanja kripto-berze Upbit, koje je dovelo do neovlašćenog povlačenja 44,5 milijardi vona (30,4 miliona dolara) u kriptovalutama, prenela je južnokojreska novinska agencija Jonhap.

Južnokorejske vlasti proveravaju Upbitove sisteme i sumnjaju da je grupa hakera povezana sa severnokorejskom obaveštajnom agencijom, poznata kao "Grupa Lazarus", bila umešana u ono što je berza nazvala "nenormalnim povlačenjem“, naveo je Jonhap.

"Grupa Lazarus" okrivljena je za brojne krađe kriptovaluta poslednjih godina, a američki Federalni istražni biro navodi sajber operacije Severne Koreje kao „jednu od najsloženijih uporno prisutnih pretnji“.

Hakovanje Upbita u četvrtak imalo je sličnosti sa krađom 58 milijardi vona u kriptovalutama iz 2019. godine, koja je povezana sa Lazarusom, naveo je Jonhap pozivajući se na neimenovanog državnog zvaničnika.

Zvaničnik tima Nacionalne policijske agencije Južne Koreje koji istražuje sajber kriminal rekao je da je pokrenuta istraga o slučaju, ali je odbio da komentariše dalje.

Nacionalna obaveštajna služba nije bila dostupna za komentar.

Zvaničnik kompanije Dunamu, operatera Upbita, izjavio je: "Trenutno istražujemo uzrok i obim odliva sredstava."