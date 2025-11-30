Slušaj vest

Jedna nesvakidašnja i malo i emotivna scena snimljena je na ulicama grčkog grada Termosa

Naime, snimak je ubrzo postao viralan, a kako se može videti, pokazuje jednog psa kako vodi izgubljenu ovcu nazad u svoje stado. 

Nije jasno kako se ovca izgubila, kao ni gde su se novi drugari našli, ali se nadamo da su uspeli da se uspešno vrate svojim kućama.

Kurir.rs

