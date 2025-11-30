Nije jasno kako se ovca izgubila, kao ni gde su se novi drugari našli, ali se nadamo da su uspeli da se vrate svojim kućama
Grčka
SNIMLJENO NESVAKIDAŠNJE "PRIJATELJSTVO" Pas pomagao izgubljenoj ovci da se vrati u svoje stado: Ceo internet gleda ovaj snimak i NE VERUJE! (VIDEO)
Jedna nesvakidašnja i malo i emotivna scena snimljena je na ulicama grčkog grada Termosa.
Naime, snimak je ubrzo postao viralan, a kako se može videti, pokazuje jednog psa kako vodi izgubljenu ovcu nazad u svoje stado.
Nije jasno kako se ovca izgubila, kao ni gde su se novi drugari našli, ali se nadamo da su uspeli da se uspešno vrate svojim kućama.
