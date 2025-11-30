Slušaj vest

Usred krvavih okršajima sa Ukrajincima, ruski vojnici stigli su i da se zabave na prvim linijama fronta, iako svuda grmi oko njih.

Na internetu se pojavio snimak ruskih vojnika kako na oklopnom vozilu skaču i igraju uz stari hit poznatog italijanskog di-džeja Benija Benasija "Satisfaction".

Da li se Rusi ovako samo hrabre i podižu moral đuskajući uz nekada velikog hita? Ili su prilično sigurni u pobedu?

"Satisfaction" je, inače, pušten 2002. godine.

Odavno je postala međunarodni hit, dostigavši top pozicije na mnogim listama, uključujući broj jedan na australijskoj i britanskoj plesnoj listi, kao i visoke pozicije širom Evrope.

Pesma je remiksovana od umetnika poput Ludacrisa, Flo Ride i Davida Gete, čiji je remiks takođe dostigao veliku popularnost.

"Satisfaction“ je osvojila brojna priznanja u zemljama širom sveta, uključujući Australiju, Belgiju, Francusku, Italiju, Novi Zeland, Španiju, Veliku Britaniju i SAD.