Turoperator Pegas Touristik će odvesti turiste na Kubu umesto u Venecuelu zbog pogoršane situacije, saopštila je danas Asocijacija turoperatora Rusije (ATOR).

"Zbog potencijalne pretnje bezbednosti civilnih aviona u vazdušnom prostoru Venecuele usled konflikta sa SAD, turoperator PEGAS Touristik će preusmeriti putnike najbližeg leta sa ostrva Margarita u Varadero na Kubi", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se precizira da je turoperator otkazao let svoje pridružene avio-kompanije Nordwind 1. decembra iz Moskve za Porlamar. Umesto toga planira da obavi let za Varadero.

"Kompanija će turistima pružiti izbor: ili smeštaj u hotelima sličnog (ili u nekim slučajevima višeg) standarda u Varaderu, ili, ukoliko turisti odbiju odmor na Kubi, sredstva za otkazane rezervacije će ostati na depozitu za buduće rezervacije (moguće je odabrati drugi period odmora i destinaciju). Dalji letovi u Venecuelu takođe će biti upućeni u Varadero dok se situacija ne normalizuje", navodi asocijacija.

Prema podacima ATOR-a, Pegas Touristik planira da preveze turiste koji već borave u Venecueli na ostrvu Margarita u planiranim datumima polaska. Za ovu svrhu biće organizovan specijalan let.

Predsednik SAD Donald Tramp u subotu je pozvao aviokompanije da smatraju vazdušni prostor oko Venecuele zatvorenim. Vlasti zemlje su odbacile ovu izjavu i zahtevale od SAD poštovanje vazdušnog prostora zemlje.