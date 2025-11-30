Slušaj vest

Nova britanska politička stranka, čiji je suosnivač bivši lider laburista Džeremi Korbin (Jeremy Corbyn) zvanično je nazvana Vaša stranka (Your Party) i izabrala je danas svoje vođstvo na svojoj prvoj konferenciji.

Izbor vođstva sastavljenog od kolektiva njenih članova usvojen je tesnom većinom (51,6 odsto) na sastanku na kojem je bilo nekoliko hiljada aktivista okupljenih u Liverpulu, na severozapadu Engleske.

Prethodno je Korbin rekao da je za opciju jednog vođe. Nije komentarisao glasanje članova u svom završnom govoru, tokom kojeg je ponovio svoju ambiciju da izgradi socijalističku stranku, braneći socijalnu pravdu, ali i palestinsko pitanje.

Korbin je rekao da su članovi stranke izabrali naziv Vaša stranka (Your Party).

Odluku o kolektivnom upravljanju ranije je pozdravila njena suosnivačica, Zara Sultana, 32-godišnja nezavisna poslanica, koja je rekla da se uvek zalagala za maksimalnu demokratiju unutar stranačkih struktura.

Članovi stranke su takođe glasali da se dozvoli članovima drugih političkih stranaka da se pridruže Vašoj stranci.

Vaša stranka se suočava sa složenim izazovom jer se nada da će postati veća levičarska stranka od Laburističke stranke premijera Kira Starmera (Keir), čija vlada trenutno ima problema.

Nova stranka treba da se nosi sa konkurencijom Zelene stranke, koja raste u anketama od dolaska u septembru novog lidera Zaka ​​Polanskog (Zack), tridesetogodišnjaka sa velikim prisustvom na društvenim mrežama.