Tri osobe su povređene danas u sukobima između grčke policije za suzbijanje demonstracija i poljoprivrednika koji blokiraju autoput u znak protesta protiv smanjenja evropskih subvencija. Poljoprivrednici koriste stotine traktora da blokiraju autoput koji povezuje Atinu sa Solunom, 350 kilometara od glavnog grada Grčke. Uprkos tri hapšenja i upotrebi suzavca, blokada se nastavlja, a dalje akcije se očekuju kasnije tokom nedelje.

"Ostaćemo ovde dok (vlada) ne obezbedi rešenja", rekao je novinarima na licu mesta Kostas Celas, lokalni sindikalni funkcioner.

Grčki poljoprivrednici se suočavaju sa padom prihoda zbog epidemije ovčjih boginja, koja je rezultirala gubitkom 400.000 životinja, uključujući koze, kao i sa istragom zvaničnika Evropske unije o široko rasprostranjenoj prevari sa subvencijama koja je odložila isplate.

Vlada insistira da poljoprivrednici koji imaju pravo na subvencije neće izgubiti prihode, ali oni koji su pogođeni nameravaju da povećaju pritisak na vlasti u narednim danima.

EU je pokrenula istragu o prevari prošlog maja. Prema grčkim vlastima, gubici iznose više od 30 miliona evra subvencija koje su zloupotrebili pojedinci koji traže pomoć za zemljište koje nisu posedovali ili preuveličavaju veličinu svojih stada. Skandal potencijalno uključuje političke ličnosti i istražuje ga grčki parlament.