PREDSEDNIK POLJSKE OTKAZAO SUSRET SA ORBANOM: Neće sa mađarskim premijerom da se vidi jer je ovaj išao kod Putina!
Poljski predsednik Karol Navrocki otkazao je sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom koji je trebalo da se održi danas, navodeći kao razlog Orbanovu nedavnu posetu Moskvi radi razgovora o energetskim vezama sa Rusijom.
Iako bi Navrocki trebalo da putuje u Mađarsku u sredu, njegova poseta će biti ograničena na sastanak predsednika Višegradske grupe, javlja Euronews.
Oštra poruka iz Varšave
Odluku je na društvenoj mreži X potvrdio Marćin Pšidač, šef Kancelarije za međunarodnu politiku u kancelariji poljskog predsednika. „Predsednik K. Navrocki je odlučio da ograniči program svoje posete Mađarskoj na samit Višegradske grupe u Ostšihomu“, napisao je Pšidač.
U zvaničnom saopštenju je objašnjeno da se politika Poljske zasniva na nasleđu predsednika Leha Kačinjskog, koji je naglasio da bezbednost Evrope zavisi od solidarnosti, uključujući i u energetskom sektoru.
Orban insistira na ruskim izvorima energije
S druge strane, mađarski premijer je nakon posete Moskvi objavio da je obezbedio garancije za dugoročno snabdevanje energijom iz Rusije. „Ruska energija čini osnovu snabdevanja Mađarske energijom, sada i u budućnosti“, rekao je Orban.
Mađarskoj je odobreno neograničeno izuzeće od američkih sankcija zbog korišćenja ruske nafte i gasa, od kojih je u velikoj meri zavisna, što je u suprotnosti sa politikom Evropske unije o potpunom prekidu uvoza do 2027. godine. Budimpešta insistira da je uvoz ruske energije ključan za opstanak ekonomije, a Orban je više puta tvrdio da bi prelazak na alternativne izvore izazvao trenutni ekonomski kolaps.
Podeljene reakcije
Tokom sastanka u Kremlju, ruski predsednik Vladimir Putin pohvalio je Orbanov „uravnoteženi stav“ o ratu u Ukrajini.
Prvobitno planirani sastanak Navrockog i Orbana ipak je kritikovao poljski premijer Donald Tusk u petak. „Orban posećuje Putina, Navrocki Orbana. Haos u pregovorima o Vitkofovom planu, a politička kriza u Kijevu“, napisao je Tusk na X, zaključujući: „Fatalna kombinacija“.
