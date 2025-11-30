Slušaj vest

Poljski predsednik Karol Navrocki otkazao je sastanak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom koji je trebalo da se održi danas, navodeći kao razlog Orbanovu nedavnu posetu Moskvi radi razgovora o energetskim vezama sa Rusijom.

Iako bi Navrocki trebalo da putuje u Mađarsku u sredu, njegova poseta će biti ograničena na sastanak predsednika Višegradske grupe, javlja Euronews.

Oštra poruka iz Varšave

Foto: EPA Albert Zawada

Odluku je na društvenoj mreži X potvrdio Marćin Pšidač, šef Kancelarije za međunarodnu politiku u kancelariji poljskog predsednika. „Predsednik K. Navrocki je odlučio da ograniči program svoje posete Mađarskoj na samit Višegradske grupe u Ostšihomu“, napisao je Pšidač.

U zvaničnom saopštenju je objašnjeno da se politika Poljske zasniva na nasleđu predsednika Leha Kačinjskog, koji je naglasio da bezbednost Evrope zavisi od solidarnosti, uključujući i u energetskom sektoru.

Orban insistira na ruskim izvorima energije

S druge strane, mađarski premijer je nakon posete Moskvi objavio da je obezbedio garancije za dugoročno snabdevanje energijom iz Rusije. „Ruska energija čini osnovu snabdevanja Mađarske energijom, sada i u budućnosti“, rekao je Orban.

Mađarskoj je odobreno neograničeno izuzeće od američkih sankcija zbog korišćenja ruske nafte i gasa, od kojih je u velikoj meri zavisna, što je u suprotnosti sa politikom Evropske unije o potpunom prekidu uvoza do 2027. godine. Budimpešta insistira da je uvoz ruske energije ključan za opstanak ekonomije, a Orban je više puta tvrdio da bi prelazak na alternativne izvore izazvao trenutni ekonomski kolaps.

Podeljene reakcije

Tokom sastanka u Kremlju, ruski predsednik Vladimir Putin pohvalio je Orbanov „uravnoteženi stav“ o ratu u Ukrajini.