Sjedinjene Američke Države žele da silom zauzmu najveće rezerve nafte u Venecueli, što bi ozbiljno uticalo na globalno tržište energije, izjavio je večeras predsednik Venecuele Nikolas Maduro u pismu generalnom sekretaru OPEK-a Haitamu el-Gaitu.

"Venecuela zvanično izjavljuje OPEK- u i mehanizmu OPEK+ da vlada SAD namerava da zauzme ogromne rezerve nafte Venecuele - najveće na planeti - upotrebom smrtonosne vojne sile protiv teritorije, naroda i institucija zemlje. Ova namera ne samo da krši odredbe koje regulišu mirnu koegzistenciju među narodima, već i ozbiljno ugrožava stabilnost proizvodnje nafte u Venecueli i međunarodnog tržišta“, navodi se u pismu, čiju je kopiju na svom Telegram kanalu objavila potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro sa mačem u ruci na maršu u Karakasu Foto: Ariana Cubillos/AP

Venecuelanski lider je u pismu napomenuo da od sredine avgusta američki predsednik Donald Tramp sprovodi „kampanje uznemiravanja i pretnji“ protiv Bolivarske Republike, ugrožavajući mir, bezbednost i regionalnu i međunarodnu stabilnost.

Naveo je da je Vašington rasporedio najmanje 14 ratnih brodova i do 15.000 vojnika u karipskom regionu, i da je izvršio preko 20 udara na mala plovila, počinivši više od 80 vansudskih pogubljenja.

Dodao je da su američke vlasti više puta i dosledno pretile upotrebom sile, kršeći Povelju UN i međunarodno pravo.

"Svet je dobro svestan štete koju su druge zemlje proizvođači nafte pretrpele kao rezultat vojnih intervencija SAD i njihovih saveznika. Venecuela će ostati nepokolebljiva u zaštiti svojih prirodnih energetskih resursa i neće podleći nikakvom obliku ucene ili pretnje“, naglasio je Maduro.

(Kurir.rs/RIA/P.V.)

