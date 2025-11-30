JOŠ JE U TOKU

JOŠ JE U TOKU

Slušaj vest

Razgovori na Floridi između visokih američkih zvaničnika i ukrajinske delegacije, usmereni na okončanje rata u Ukrajini, „teški su, ali veoma konstruktivni“, rekao je izvor sa direktnim saznanjima o pregovorima za CNN.

Izvor je naveo da su sastanci uključili razgovore o nekim od „najosetljivijih pitanja“ za rešavanje rata.

„Za sada je dobro“, dodao je izvor CNN.

U međuvremenu, ukrajinski prvi zamenik ministra spoljnih poslova Sergij Kislica podelio je optimističnu ocenu razgovora na društvenim mrežama.

"Dobar početak tekućeg sastanka. Veoma angažovano i za sada konstruktivno", napisao je Kislica. "Topla atmosfera, pogodna za potencijalno napredan ishod."

Prošle nedelje je ukrajinski izvor naveo najmanje tri ključne tačke sporenja koje su ostale nerazrešene uoči današnjih razgovora i posete SAD Moskvi kasnije ove nedelje.

Uoči sastanka oglasio se i američki zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman, rekavši da se zna o čemu će se pričati kao i da Ukrajinci dobro znaju šta SAD očekuju od njih.