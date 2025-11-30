Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je večeras da je sastanak između visokih američkih i ukrajinskih zvaničnika bio "veoma produktivna i korisna sesija u kojoj je ostvaren dodatni napredak", ali da predstoji još posla. Poznato je i da američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof putuje u Moskvu 1. decembra.

"Nastavljamo da budemo realistični oko toga koliko je ovo teško, ali… kako smo ostvarivali napredak, mislim da ovde postoji zajednička vizija da se ne radi samo o okončanju rata - što je veoma važno - već i o obezbeđivanju budućnosti Ukrajine, budućnosti za koju se nadamo da će biti prosperitetnija nego ikada", rekao je Rubio nakon višesatnog sastanka u američkoj saveznoj državi Floridi.

Najviši američki diplomata rekao je da timovi ne rade samo na uslovima koji bi okončali borbe između Ukrajine i Rusije, već i na "uslovima koji će postaviti Ukrajinu na put dugoročne prosperitete“.

"Mirovni razgovori krhki nakon susreta u Majamiju"

On je istakao da će Rusija imati centralnu ulogu u bilo kakvom dogovoru za okončanje rata u Ukrajini, ističući da su mirovni razgovori "krhki nakon sastanka visokih američkih zvaničnika i ukrajinske delegacije u Majamiju".

„Ovo je delikatno, komplikovano“, rekao je Rubio nakon sastanka, na kojem su učestvovali specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner.

"Mnogo je pokretnih delova, i očigledno postoji još jedna strana koja će morati biti deo jednačine", dodao je on.

Državni sekretar je dodao da će diplomatski napori administracije biti intenzivirani ove nedelje, s tim što se očekuje da Vitkof putuje u Moskvu radi daljih razgovora.

Rubio je rekao da su američki zvaničnici „bili u kontaktu u različitim stepenima sa ruskom stranom, ali da postoji prilično dobro razumevanje njihovih stavova“.

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Dodao je da su dve strane počele da postavljaju temelje za to prošle nedelje u Ženevi, i nastavile kroz komunikaciju tokom sedmice.

„Na tome smo ponovo izgradili i danas, ali ostaje još posla“, rekao je.

Ni Rubio ni visoki ukrajinski zvaničnik Rustem Umerov nisu odgovarali na pitanja novinara nakon sastanka.

Šef ukrajinske delegacije Umerov rekao je da je susret na Floridi sa visokim američkim zvaničnicima bio "produktivan i uspešan".

"Naš cilj je prosperitetna, snažna Ukrajina“, rekao je Umerov novinarima. "Razgovarali smo o svim pitanjima koja su važna za Ukrajinu. A SAD su nas izuzetno podržale".

Dodao je da je sastanak izgrađen na uspehu prethodnih američko-ukrajinskih razgovora u Ženevi.

Nešto ranije, CNN je objavio preko svojih izvora da su razgovori dve delegacije na Floridi jako teški.