Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je danas sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom i najavio predstojeće razgovore sa njim u narednim danima, a pričao je i sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Usred intenziviranja pregovora o okončanju rata, Zelenski je istakao blisku koordinaciju sa generalnim sekretarom NATO.

"Razgovarao sam sa Ruteom i ponovo ćemo razgovarati u narednim danima. Ovo su važni dani i mnogo toga se može promeniti. Tesno koordiniramo i u našoj aktivnosti, u aktivnosti svih partnera, zajedničkih mera. Zajednički stavovi biće izuzetno efikasni."

Zelenski je takođe razgovarao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, tokom kojeg su koordinirali dalje korake u interakciji između Ukrajine i EU.

"Nastavljamo da budemo u punoj koordinaciji sa Evropskom komisijom, zahvalan sam na podršci. Razgovarali smo o situaciji u diplomatiji i imamo zajednički stav o ključnim pitanjima", rekao je predsednik Ukrajine.

Posebna pažnja je posvećena temi energetske stabilnosti Ukrajine u kontekstu stalnih napada Ruske Federacije.

"Takođe je važno da Ursula veoma pažljivo vodi računa o potrebi jačanja naše otpornosti uprkos stalnim ruskim napadima na infrastrukturu i energetiku. Cenim spremnost da se pomogne Ukrajini“, napisao je Zelenski na platformi X.