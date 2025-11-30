Slušaj vest

SAD, koje trenutno raspoređuju vojsku kod obale Venecuele, ponudile su predsedniku te zemlje Nikolasu Maduru mogućnost da "ode u Rusiju" ili neku drugu zemlju, izjavio je danas američki senator Markvejn Malin, dok je američki predsednik Donald Tramp kratko objavio da je razgovarao večeras sa liderom Venecuele.

"Ne bih rekao da je prošao dobro ili loše. Bio je to samo - telefonski razgovor", rekao je kratko Tramp.

Malin je otkrio da su SAD dale priliku Maduru da ode.

"Rekli smo mu da može da ode u Rusiju ili da može da ode u drugu zemlju", rekao je republikanski senator iz Oklahome za američku televizijsku mrežu CNN.

Ta izjavi dolazi u vreme veoma visokih tenzija između SAD i Venecuele.

Američki predsednik Donald Tramp naredio je raspoređivanje vojske velikih razmera u Karipskom moru i upozorio u subotu da smatra venecuelanski vazdušni prostor potpuno zatvorenim, nakon što je poslao najveći nosač aviona na svetu u to područje. Republikanski milijarder opravdava te operacije optužujući Karakas da stoji iza trgovine drogom koja preplavljuje američko tržište.

Maduro poriče te optužbe i optužuje Vašington da koristi taj izgovor da ga svrgne, izazove promenu režima u Venecueli i zapleni rezerve nafte u zemlji.

Na vlasti od 2013. godine, socijalistički predsednik Maduro je politički naslednik Uga Čaveza, vodeće ličnosti radikalne levice u Latinskoj Americi. Ponovo je izabran 2024. godine posle spornih izbora obeleženih nemirima i hapšenjima.

"Sam narod Venecuele se takođe oglasio i rekao da želi novog lidera i da obnovi Venecuelu kao zemlju", rekao je senator Malin.

U subotu je još jedan republikanski senator Lindzi Grejam, takođe otvoreno razmatrao promenu režima u Venecueli.

"Više od jedne decenije, Maduro kontroliše narko-terorističku državu koja truje Ameriku", napisao je on na platformi Iks, nazivajući venecuelanskog predsednika "nelegitimnim liderom".

"Čvrsta posvećenost predsednika Trampa okončanju ovog ludila u Venecueli spasiće bezbroj američkih života i dati dragom narodu Venecuele novu šansu za život", rekao je Grejam koji je sugerisao mogućnost Madurovog izgnanstva.

SAD su od početka septembra izvele napade na više od 20 brodova osumnjičenih za trgovinu drogom u Karipskom i Tihom moru. U tim napadima su poginule 83 osobe, ali američke vlasti nisu pružile dokaze da su brodovi korišćeni za trgovinu drogom.

UN je ocenio da su to "vansudska pogubljenja".

Poslednjih dana, zabeležena je stalna aktivnost američkih borbenih aviona samo nekoliko desetina kilometara od obale Venecuele, prema veb-sajtovima za praćenje aviona.

List Njujork tajms nedavno je otkrio da su Tramp i Maduro, nedavno imali telefonski razgovor o mogućem sastanku u SAD.