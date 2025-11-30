Slušaj vest

Ukrajinski generalštab saopštio je večeras u 22.00 da se najviše borbi, odnosno oko trećine, vodilo u pravcu Pokrovska.

"Od početka dana na frontu se dogodilo 155 borbenih sukoba, posebno su Rusi izvršili 57 napada na Pokrovskom pravcu, 19 na Aleksandrovskom i 15 na Konstantinovskom pravcu", naveo je ukrajinski generalštab.

Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu, neprijatelj je izveo osam vazdušnih udara, bacivši 24 navođene bombe, a takođe je izvršio 136 napada na položaje ukrajinskih trupa i naselja, uključujući šest iz višecevnih raketnih sistema.

U južnoslobožanskom pravcu, ukrajinski vojnici su odbili tri napada u blizini naselja Vovčansk i Sineljnikovo.

"Na Limanskom pravcu, neprijatelj je izvršio 11 napada, pokušavajući da napreduje u područjima naselja Tverdohlibovo, Novojehorivka, Torsko, Novoselivka, Zarično i prema Černeščini i Korovom Jaru. U toku su dva borbena sukoba. Na slavjanskom pravcu, ukrajinski vojnici su odbili 12 neprijateljskih napada u područjima naselja Dronovka, Serebrjanka i Siversk", ističe se u saopštenju.

Foto: Shutterstock

Ukrajinski generalštab navodi i da na pravcu Kostjantinovke, "ruski neprijatelj je 15 puta pokušao da probije ukrajinsku odbranu u oblastima Aleksandro-Šultinji, Kostjantinovke, Ščerbinovke, Pleščijevke, Rusinog Jara i ka Sofiji". Jedna bitka je u toku.

"Na Pokrovskom pravcu, agresor je izveo 57 jurišnih i ofanzivnih akcija u područjima naselja Pokrovsk, Červoni Liman, Mirnograd, Rodinske, Lisivka, Kotline, Udačne, Molodecke, Balahan, Filija i u pravcima naselja Torecke, Nove Šahove, Bilicke, Sergijevka, Dorožnje, Rovno, Grišine, Novopavlivka. Trenutno se borbe vode na pet lokacija", poručuje glavni štab ukrajinske vojske.

Prema preliminarnim procenama, ukrajinski vojnici su na ovom pravcu "neutralisali 104 okupatora, od kojih 70 nepovratno".