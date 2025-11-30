Slušaj vest

Izraelska vojska saopštila je večeras da je ubila više od 40 palestinskih boraca u protekloj nedelji tokom operacija usmerenih na tunele u blizini Rafe, u južnom delu Pojasa Gaze, opustošene teritorije dvogodišnjim ratom između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa.

Izraelske snage su u proteklih 40 dana koncentrisale svoje napore u istočnom delu Rafe, "sa ciljem demontiranja preostalih podzemnih mreža tunela u regionu i eliminacije terorista koji se tamo kriju", navodi se u saopštenju izraelske vojske.

"Tokom prošle nedelje, više od 40 terorista je eliminisano na području mreže tunela, a desetine ulaza u tunele i terorističkih infrastrukturnih lokacija, kako iznad tako i ispod zemlje, demontirane su", dodaje se u saopštenju.

Ranije je izraelska vojska saopštila da je ubila četiri palestinska borca kada su izlazili iz tunela u Rafi.

Nekoliko izvora reklo je u četvrtak za AFP da su u toku pregovori o sudbini desetina boraca palestinskog islamističkog pokreta Hamas, koji su nekoliko nedelja zarobljeni u tunelima u sektoru Pojasa Gaze koji je pod kontrolom Izraela.

Prema rečima neimenovanog zvaničnika Hamasa u Gazi, veruje se da je "između 60 i 80 boraca" zarobljeno pod zemljom u Rafi.

U sredu je Hamas pozvao zemlje posrednike da izvrše pritisak na Izrael kako bi dozvolio borcima da napuste tunele u kojima su zarobljeni na palestinskoj teritoriji, na području gde se izraelska vojska ponovo rasporedila kao deo sporazuma o prekidu vatre koji je na snazi od 10. oktobra.

Primirje postignuto posle više od dve godine rata izazvanog napadom Hamasa na izraelsku teritoriju 7. oktobra 2023. godine, ostaje veoma krhko, a obe strane se međusobno optužuju za njegovo kršenje.

U Pojasu Gaze zbog rata vlada veoma ozbiljna humanitarna kriza.