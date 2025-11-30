Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije na Floridi, da postoji "velika šansa" da se postigne sporazum kojim bi se okončao ruski rat u Ukrajini.

Tramp je novinarima u predsedničkom avionu rekao da pregovori "idu napred, idu dobro", prenosi CNN.

"Želimo da sprečimo da ljudi budu ubijeni. Mislim da postoji velika šansa da postignemo dogovor", rekao je Tramp.

Dodao je da je do tog zaključka došao nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon njihovih razgovora sa ukrajinskim zvaničnicima danas popodne.

"Razgovarao sam sa njima i dobro im ide. Ukrajina ima nekih teških problema, ali mislim da bi Rusija volela da se to završi", rekao je Tramp tokom povratka u Vašington iz Floride.

Na pitanje kakve "teške probleme" ima Ukrajina, Tramp je ukazao na slučajeve protiv korupcije najviših zvaničnika te zemlje koji su u toku, što kako je kazao "nije od pomoći".

Ne propustitePlaneta"OVO SU VAŽNI DANI, SADA SE MNOGO TOGA MOŽE PROMENITI": Zelenski o razgovoru sa generalnim sekretarom NATO
zelenski.jpg
Planeta"RUSIJA ĆE IMATI CENTRALNU ULOGU U BILO KAKVOM DOGOVORU ZA OKONČANJE RATA": Različiti tonovi Rubija i Umerova, Vitkof sutra putuje u Moskvu (VIDEO)
Marko Rubio
Planeta"TEŠKI PREGOVORI NA FLORIDI IZMEĐU AMERIKANACA I UKRAJINACA": Izvor CNN otkriva kako ide tok razgovora u Majamiju između Vašingtona i Kijeva
Ženeva Ukrajina pregovori (2).jpg
Planeta"UKRAJINCI DOBRO ZNAJU ŠTA OČEKUJEMO OD NJIH": Amerikanci insistiraju danas da sa Kijevom reše dve velike prepreke za mir, evo o čemu je reč
Stiv Vitkof Džared Kušner Marko Rubio Donald Tramp Volodimir Zelenski Rustem Umerov