Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije na Floridi, da postoji "velika šansa" da se postigne sporazum kojim bi se okončao ruski rat u Ukrajini.

Tramp je novinarima u predsedničkom avionu rekao da pregovori "idu napred, idu dobro", prenosi CNN.

"Želimo da sprečimo da ljudi budu ubijeni. Mislim da postoji velika šansa da postignemo dogovor", rekao je Tramp.

Dodao je da je do tog zaključka došao nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon njihovih razgovora sa ukrajinskim zvaničnicima danas popodne.

"Razgovarao sam sa njima i dobro im ide. Ukrajina ima nekih teških problema, ali mislim da bi Rusija volela da se to završi", rekao je Tramp tokom povratka u Vašington iz Floride.