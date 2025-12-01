Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je dao Nikolasu Maduru, predsedniku Venecuele, jak ultimatum da odmah napusti zemlju pre nego što je objavio da vazdušni prostor te latinoameričke države treba da bude zatvoren.

Foks njuz prenosi da je to objavio Majami herald, koji navodi da je upozorenje iz Vašingtona upućeno tokom telefonskog razgovora sa Karakasom u kojem je ponuđena garantovana evakuacija za venecuelanskog lidera, njegovu suprugu Siliju Flores i njihovog sina, ali samo ako Maduro pristane da odmah podnese ostavku.

Neimenovani američki zvaničnici kazali su da se razgovor otegao i u roku od nekoliko sati Vašington se odlučio za dramatičnu eskalaciju.

- Ćorsokak u kojem su se našli izazvan je time što je Maduro tražio globalnu amnestiju za sva krivična dela koje su on i njegova grupa počinili, ali je to odbijeno. Drugo, tražili su da zadrže kontrolu nad oružanim snagama - slično onome što se dogodilo u Nikaragvi 1991. sa Violetom Čamoro. U zamenu za to bi dozvolili slobodne izbore - rekli su izvori Majmi heralda.

Poslednje pitanje je bio tajming, jer je Vašington zahtevao da Maduro odmah podnese ostavku, ali je Karakas to odbio.

Tramp je u subotu objavio da će se venecuelanski vazdušni prostor smatrati "u potpunosti zatvorenim".

Američki dnevnik je takođe izvestio da je Madurova vlada pokušala da zakaže još jedan telefonski poziv sa Vašingtonom, ali nije dobila odgovor na to.

Prema rečima stručnjaka za odbranu upoznatog sa vezama vojske i državnih organa Venecuele zemlje i vezama sa narko-kartelom, Maduro i ključni ljudi oko njega mogli bi da se suoče sa do sada najozbiljnijom pretnjom.

- Mislim da će operacije početi uskoro. Čišćenje vazdušnog prostora je pokazatelj i veoma jasno javno upozorenje da bi rakete mogle da pristignu i unište komandnu i kontrolnu infrastrukturu ili infrastrukturu zaduženu za odmazde. Ovo neće biti poput razbijanja tegle na hiljadu komada, ovde možete ukloniti koncentraciju moći i lakše upravljati - rekla je Nojman.

Ona je kazala da su "ciljevi identifikovani putem tajnih operacija tokom poslednjih nekoliko godina od strane ljudi na terenu. Dakle, dobro je mapirano. Ovo je scenario "zarobi ili ubij", ali postoji ograničenje koliko ljudi možete brzo da se ukloni - dodala je Nojman.

U nedelju je Tramp rekao novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan" da ne "ne tumače ništa" iz njegove izjave o zatvaranju vazdušnog prostora Venecuele, kada su ga pitali da li je napad neizbežan.

- Maduro takođe nema toliko opcija, a njegova vojska je veoma slaba. Ne možete istovremeno napasti 30 ljudi, koji su raštrkani svuda, ali svakako visoko na listi bi bio sam Maduro - upozorila je Nojman.

Ona je ocenila da su oružane snage Venecuele, nekada među najjačima u Latinskoj Americi, oslabljene tokom godina korupcije, sankcija, prebega i izostanka održavanja naoružanja.

- Njihova vojna oprema je izuzetno stara, propala i nije servisirana. Imaju đubre dobijeno od Rusa. Stvari koje su prvobitno imali od Amerikanaca stare su decenijama i nisu servisirane. Dakle, nemaju ni osoblje, ni stranu podršku, ni opremu - zaključila je Nojman.

Pre zatvaranja vazdušnog prostora, SAD su takođe zvanično označile Kartel de los Soles, navodno povezan sa vladom Venecuele, kao stranu terorističku organizaciju kao što je ranije i najavio šef Stejt departmenta Marko Rubio.

- Ovaj kartel je pretvorio glavnu naftnu kompaniju Venecuele u operaciju pranja novca od trgovine narkoticima, koristeći pristup kompanije međunarodnim finansijama, sve dok nije sankcionisana. Koristili su venecuelanske vojne avione da unesu kokain iz Kolumbije, prerade ga u Venecueli, a zatim ga prebace u Centralnu Ameriku, a onda i u Evropu.- objasnila je Nojman, izvršna direktorka "Asimetrika grupe" koja je sa vladama u svetu radila na sprečavanju kriminalnih aktivnosti ovog kartela.

Ona je kazala da su "piloti aviona od toga zarađivali mnogo novca i mučili su ljude".

- Ciljaju ljude, svako ko ih izda, nestane. Oni su sada jedna od glavnih mreža za trgovinu drogom u SAD i Evropi i koriste svoje vojne veze da bi razvijali i ubrzavali te operacije - navela je Nojman.

Ona je imenovala i druge zvaničnike oko Madura koji bi mogli da budu meta SAD, uključujući potpredsednicu Delsi Rodrigez, Diosdada Kabelja, ministra unutrašnjih poslova, pravde i mira, kao i Aleksandera Granka Arteagu, šefa kontraobaveštajne agencije Venecuele DGCIM.

