NATO ADMIRAL UPOZORAVA RUSE, NAJAVLJUJE PREVENTIVNI UDAR! Drugi čovek alijanse otvorio karte: Sprema se agresivni odgovor, neće više trpeti napade
Admiral Đuzepe Kavo Dragone, predsednik Vojnog komiteta NATO, potvrdio je da zapadna vojna alijansa traži načine da ojača svoj odgovor na hibridno ratovanje Moskve, objavio je Fajnenšel tajms.
- Razmatramo sve... Što se tiče sajber prostora, prilično smo reaktivni. Razmišljamo o tome da budemo agresivniji ili proaktivniji umesto reaktivni - rekao je Dragone.
Evropa je pogođena brojnim incidentima hibridnog ratovanja - od presecanja kablova u Baltičkom moru do sajber napada širom kontinenta - neki se pripisuju Rusiji, dok poreklo drugih ostaje nepoznato.
Zato neke diplomate, posebno iz istočnoevropskih zemalja, pozivaju NATO da prestane da bude isključivo reaktivan i da počne da uzvraća udarac. Takav odgovor bi bio najizvodljiviji u slučaju sajber napada, gde mnoge zemlje već imaju ofanzivne kapacitete, ali bi bio mnogo složeniji kada je reč o sabotaži ili upadima dronova.
Preventivni udar kao odbrana?
Dragone je napomenuo da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "odbrambenom akcijom", ali je dodao: "To je izvan našeg uobičajenog načina razmišljanja i ponašanja."
Ipak, ostavio je otvorenu mogućnost promene pristupa.
- Biti agresivniji u poređenju sa agresivnošću našeg protivnika mogla bi biti opcija. Pitanja su pravni okvir, jurisdikcijski okvir, ko će to učiniti? - dodao je.
Uspeh baltičke misije
Kao primer uspešnog odvraćanja, NATO ističe svoju misiju Baltička straža, u kojoj brodovi, avioni i mornarički dronovi patroliraju Baltičkim morem. Misija je zaustavila ponavljanje niza incidenata presecanja kablova koji su se dogodili 2023. i 2024. godine, za koje se sumnjalo da su u njih učestvovali brodovi povezani sa ruskom "flotom u senci" osmišljenom da zaobiđu zapadne sankcije.
- Od početka misije Baltička straža, ništa se nije dogodilo. To znači da ovo odvraćanje funkcioniše - naglasio je Dragon.
(Kurir.rs/Index)