Admiral Đuzepe Kavo Dragone, predsednik Vojnog komiteta NATO, potvrdio je da zapadna vojna alijansa traži načine da ojača svoj odgovor na hibridno ratovanje Moskve, objavio je Fajnenšel tajms.

- Razmatramo sve... Što se tiče sajber prostora, prilično smo reaktivni. Razmišljamo o tome da budemo agresivniji ili proaktivniji umesto reaktivni - rekao je Dragone.

Evropa je pogođena brojnim incidentima hibridnog ratovanja - od presecanja kablova u Baltičkom moru do sajber napada širom kontinenta - neki se pripisuju Rusiji, dok poreklo drugih ostaje nepoznato.

Đuzepe Kavo Dragone Foto: TOMS KALNINS/EPA

Zato neke diplomate, posebno iz istočnoevropskih zemalja, pozivaju NATO da prestane da bude isključivo reaktivan i da počne da uzvraća udarac. Takav odgovor bi bio najizvodljiviji u slučaju sajber napada, gde mnoge zemlje već imaju ofanzivne kapacitete, ali bi bio mnogo složeniji kada je reč o sabotaži ili upadima dronova.

Preventivni udar kao odbrana?

Dragone je napomenuo da bi se "preventivni udar" mogao smatrati "odbrambenom akcijom", ali je dodao: "To je izvan našeg uobičajenog načina razmišljanja i ponašanja."

Ipak, ostavio je otvorenu mogućnost promene pristupa.

- Biti agresivniji u poređenju sa agresivnošću našeg protivnika mogla bi biti opcija. Pitanja su pravni okvir, jurisdikcijski okvir, ko će to učiniti? - dodao je.

Uspeh baltičke misije

Kao primer uspešnog odvraćanja, NATO ističe svoju misiju Baltička straža, u kojoj brodovi, avioni i mornarički dronovi patroliraju Baltičkim morem. Misija je zaustavila ponavljanje niza incidenata presecanja kablova koji su se dogodili 2023. i 2024. godine, za koje se sumnjalo da su u njih učestvovali brodovi povezani sa ruskom "flotom u senci" osmišljenom da zaobiđu zapadne sankcije.

- Od početka misije Baltička straža, ništa se nije dogodilo. To znači da ovo odvraćanje funkcioniše - naglasio je Dragon.