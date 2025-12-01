Slušaj vest

Naglasio je da su nalazi "savršeni", a da je test kognitivnih sposobnosti prošao sa odličnim ocenama.

- Ako želite da ih objavim, objaviću - rekao je Donald Tramp novinarima tokom povratka iz Floride u Vašington.

Američki predsednik je dodao da "nema pojma" koji je deo tela bio sniman.

- To je samo MRI. Koji deo tela? Ne mozak, uradio sam kognitivni test i "pokidao" sam ga - rekao je Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija na pokvarenim pokretnim stepenicama u sedištu UN Foto: Alexi J. Rosenfeld / Getty images / Profimedia, Stefan Jeremiah/FR171756 AP

Njegov komentar usledio je nakon izjave demokratskog guvernera Minesote Tima Valca, koji je za NBC ocenio da Tramp "fizički slabi" i doveo u pitanje njegovu "mentalnu sposobnost", pozvavši ga da objavi rezultate MRI pregleda.

Istovremeno, tokom razgovora sa novinarima u avionu, Tramp je primećen sa bež flasterom na desnoj ruci, navode mediji.

Tramp (79) je ranije potvrdio da je 10. oktobra uradio MRI u medicinskom centru "Volter Rid", ali ni on ni Bela kuća nisu precizirali koji je deo tela pregledan.

Pregled je opisan kao deo njegovog "polugodišnjeg fizičkog pregleda", nakon prvog pregleda ove godine u aprilu.

U izveštaju Bele kuće navedeno je da je oktobarski pregled bio "kontrolni pregled“ koji je obuhvatio "napredno snimanje, laboratorijske analize i preventivne zdravstvene procene", ali bez objavljivanja rezultata MRI pregleda.

(Kurir.rs/NBC)

