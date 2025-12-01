UZ BORŠČ I UKRAJINSKE SARME LAKŠE SE REŠAVA SPOR OKO NATO I DONBASA: Fino se jelo kod Trampovog izaslanika, pojavila se rešenja za kraj rata sa Rusijom (FOTO)
U ekskluzivnom privatnom klubu "Šel bej" Stiva Vitkofa u južnom delu Floride delegacije iz Vašingtona i Kijeva sastale su se za stolom punim ukrajinskog boršča, guste čorbe od cvekle i kupusa; kao i holubca, ukrajinskih punjenih sarmi od kupusa.
Serviranje ukrajinskih jela viđeno je kao namerni diplomatski gest dok SAD pokušavaju da podstaknu Ukrajinu na kompromis u mirovnim pregovorima sa Rusijom.
Izvor direktno upoznmat sa pregovorima, u kojima su učestvovali američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, rekao je za CNN da su intenzivni pregovori doneli "korak napred" i "nadogradnju napretka postignutog u Ženevi".
U švajcarskom gradu je prošle nedelje održana prva runda razgovora o predlozima SAD za okončanje rata koji Rusija vodi u Ukrajini.
- Bilo bi isuviše rano reći da smo ovde sve finalizovali, jer još uvek ima mnogo posla. Ali sastanak je bio veoma fokusiran i najproblematičniji delovi mirovnog predloga su detaljno razmotreni - rekao je izvor američkoj televiziji, napominjući da bi početni napredak mogao da bude postignut u nekim oblastima.
De fakto zabrana ulaska Ukrajine u NATO i bez odluke Kijeva
Jedna od najosetljivijih tačaka originalnog američkog mirovnog predloga od 28 tačaka bila je odredba da Ukrajina zvanično odustane od svoje ustavne težnje da se pridruži NATO.
Rusija zahteva da Ukrajina zvanično odustane od toga, ali ukrajinski zvaničnici i dalje odlučno odbijaju.
Ali, izvor sada kaže da su pregovarači razgovarali o mogućem scenariju u kojem bi Ukrajini bilo de fakto zabranjeno pridruživanje zapadnom vojnom savezu kroz aranžmane koje bi pojedinačne zemlje NATO morale direktno da ispregovaraju sa Moskvom.
- Ukrajina neće biti primorana da zvanično, u pravnom smislu, odustane od ove težnje. Ako SAD imaju nešto da se dogovore sa Rusijom bilateralno ili ako Rusija želi neke garancije od NATO multilateralno, onda Ukrajina nije uključena u proces donošenja odluka - objasnio je izvor CNN.
Konačna odluka o ovom izuzetno osetljivom kompromisu, koji bi verovatno bio nepopularan u mnogim članicama Alijanse, još nije doneta a izvor naglašava da bi trebalo da je na kraju donese ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Ovo, međutim, ukazuje da se u nastavku američko-ukrajinskih pregovora razmatraju kreativna rešenja koja bi zaobišla ukrajinske crvene linije.
Opcije za Donbas "ako postanu javne, mogle bi da unište potencijalno rešenje"
Još jedno veoma osetljivo pitanje tiče se zahteva Kremlja, koji se pojavio i u predlogu SAD od 28 tačaka, da Kijev preda teritoriju Donbasa, dela istočne Ukrajine koji je Rusija anektirala, ali još nije u potpunosti zauzela.
Trampov plan je predlagao da to područje, koje obuhvata pojas teško utvrđenih gradova i mesta ključnih za bezbednost Ukrajine, postane ruska demilitarizovana zona kojom bi Moskva upravljala, ali ne bi smela da raspoređuje vojne snage u tom regionu.
Izvor sa direktnim uvidom u pregovore rekao je za CNN da se razgovori razvijaju i po ovom pitanju, jednom od najkontroverznijih u celom procesu.
- Ta ideja o predaji kontrole nad ovim područjima Rusiji, što bi značajno oslabilo ukrajinsku odbranu, povećalo mogućnost buduće agresije i ozbiljno smanjilo ukrajinske kapacitete, van razmatranja je. Ali, to ne znači da ne postoje potencijalni načini za očuvanje ustavnih odredbi i zaštitu bezbednosti Ukrajine - naveo je izvor CNN.
Međutim, on nije želeo da otkrije koje se konkretne opcije razmatraju, ocenjujući tu temu "previše osetljivom".
- Zaista verujem da ako postanu javne, mogle bi da unište potencijalno rešenje - upozorio je izvor.
Sada još samo ubediti Rusiju
Još jedan problem bi mogao da se pojavi u narednim danima.
Kremlj do sada nije pokazao spremnost da odustane od svojih maksimalističkih zahteva za potčinjavanje Ukrajine kao uslova za okončanje rata.
Dok američki pregovarači vide mogućnost ukrajinskih ustupaka, sledeći, a veći, izazov može da bude ubeđivanje Rusije da ih prihvati.