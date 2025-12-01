Slušaj vest

Belgijski vojnik koji je učestvovao u misiji NATO-a u Litvaniji preminuo je tokom vežbe u petak, saopštili su belgijski zvaničnici kasno u subotu.

Belgijski savezni javni tužilac pokrenuo je istragu o incidentu.

Vojnik je zadobio povredu tokom vežbe iz minobacača i preminuo je u bolnici, potvrdili su belgijski ministar odbrane Teo Franken i načelnik Generalštaba Frederik Vansina u zajedničkom saopštenju. Franken je u objavi na X-u rekao da je „duboko ožalošćen tragičnom nesrećom“, šaljući „misli i solidarnost“ prijateljima i kolegama vojnika.

Litvanski predsednik Gitanas Nauseda takođe je izrazio saučešće u objavi, rekavši da belgijski vojnici koji služe sa NATO-om u Litvaniji „daju neprocenjiv doprinos bezbednosti naše nacije i cele Alijanse“, dodajući: „Njihova posvećenost i žrtva nikada neće biti zaboravljene“.

Belgijski državljanin, čiji identitet nije objavljen, bio je deo artiljerijskog bataljona u Brashatu. Skoro 200 belgijskih vojnika raspoređeno je u Litvaniju od leta, u okviru misije NATO-a „Napredne kopnene snage“, niza multinacionalnih borbenih grupa stacioniranih u osam zemalja istočne Evrope.

Belgijsko savezno javno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu o smrti vojnika, a nije pružilo više informacija o slučaju, javila je agencija Belga. Savezni sudija i dva detektiva iz savezne policije, specijalizovana za istrage vojnih poslova, posetili su mesto događaja u subotu, javila je VRT.