Raste broj žrtava u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama raste u četiri zemlje jugoistočne Azije i već je prešao 1.000 žrtava, objavio je Gardijan.

Indonezija, Malezija, Tajland i Šri Lanka su pretrpeli ogromna razaranja nakon što se retka tropska oluja formirala u Malajskom moreuzu koji odvaja indonežansko ostrvo Sumatra od druge dve savezne države te zemlje i izazvala punih nedelju dana obilnih kiša i jakih vetrova.

Više od četiri miliona ljudi je pogođeno olujom, od čega skoro tri miliona na jugu Tajlanda.

BBC je objavio da je više od 440 ljudi izgubilo život samo na Sumatri.

Tropski ciklon Senjar izazvao je katastrofalna klizišta, mnoge kuće su odnete, a hiljade zgrada je potopljeno.

Na snimku sa Sumatre koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako ogromna bujica blata odnosi majku i dete.

Logovi za evakuaciju su raspoređeni u 20 okruga i gradova, uključujući 96 lokacija u gradu Lhokseumave.

Zalihe u prodavnicama su prazne, a deca piju sakupljenu kišnicu.

Zbog nastale situacije, indonežanske vlasti su na udaru kritičara zbog loše pružene pomoći.