Raste broj žrtava u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama raste u četiri zemlje jugoistočne Azije i već je prešao 1.000 žrtava, objavio je Gardijan.

Indonezija, Malezija, Tajland i Šri Lanka su pretrpeli ogromna razaranja nakon što se retka tropska oluja formirala u Malajskom moreuzu koji odvaja indonežansko ostrvo Sumatra od druge dve savezne države te zemlje i izazvala punih nedelju dana obilnih kiša i jakih vetrova.

Više od četiri miliona ljudi je pogođeno olujom, od čega skoro tri miliona na jugu Tajlanda.

Poplave i klizišta u Indoneziji Foto: HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

BBC je objavio da je više od 440 ljudi izgubilo život samo na Sumatri.

Tropski ciklon Senjar izazvao je katastrofalna klizišta, mnoge kuće su odnete, a hiljade zgrada je potopljeno.

Na snimku sa Sumatre koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako ogromna bujica blata odnosi majku i dete.

Logovi za evakuaciju su raspoređeni u 20 okruga i gradova, uključujući 96 lokacija u gradu Lhokseumave.

Zalihe u prodavnicama su prazne, a deca piju sakupljenu kišnicu.

Zbog nastale situacije, indonežanske vlasti su na udaru kritičara zbog loše pružene pomoći.

Skoro 300.000 ljudi je raseljeno zbog poplava.

(Kurir.rs/The Guardian/Jutarnji list/Preneo: N. V.)

