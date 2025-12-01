KORUPCIJA, ZELENSKI I ŠEF MOĆNE TAJNE SLUŽBE: Da li je zbog ovoga smenjen Jermak? Nedelju dana pre ostavke imao zahtev za moćnog direktora SBU
Razlog za to je, prema rečima bivšeg šefa predsedničke kancelarije, činjenica da je Maljuk "prevideo" operaciju Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i nije ga zaštitio.
Ovo je objavila publikacija "Ukrajinska pravda" , pozivajući se na sopstvene izvore.
Na dan pretresa, Maljuk je, zajedno sa zamenikom premijera Mihailom Fedorovim i šefovima NABU-a i SAP-a, Semenom Krivonosom i Aleksandrom Klimenkom, stigao u Bankovu ulicu na razgovore sa Volodimirom Zelenskim.
Maljuk i Fedorov su delovali kao pregovarači između predsednika i šefova antikorupcijskih agencija.
Zelenski ih je dočekao "u raspoloženju čoveka koji je iznenada shvatio da bitke na dva fronta istovremeno - spoljnom i unutrašnjem - ne ugrožavaju pojedinačne političke ličnosti, već samo upravljanje zemljom", navodi se u publikaciji.
Podsećanja radi, mediji su ranije izvestili da je Andrij Jermak naredio šefu SBU Maljuku da pripremi obaveštenje o sumnji protiv šefa SAP-a Klimenka i lidera frakcije Sluga naroda Davida Arahamije, ali je on to odbio.
(Kurir.rs/Ukrajinska pravda)