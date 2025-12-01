Slušaj vest

Razlog za to je, prema rečima bivšeg šefa predsedničke kancelarije, činjenica da je Maljuk "prevideo" operaciju Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i nije ga zaštitio.

Ovo je objavila publikacija "Ukrajinska pravda" , pozivajući se na sopstvene izvore.

Na dan pretresa, Maljuk je, zajedno sa zamenikom premijera Mihailom Fedorovim i šefovima NABU-a i SAP-a, Semenom Krivonosom i Aleksandrom Klimenkom, stigao u Bankovu ulicu na razgovore sa Volodimirom Zelenskim.

Maljuk i Fedorov su delovali kao pregovarači između predsednika i šefova antikorupcijskih agencija.

Zelenski ih je dočekao "u raspoloženju čoveka koji je iznenada shvatio da bitke na dva fronta istovremeno - spoljnom i unutrašnjem - ne ugrožavaju pojedinačne političke ličnosti, već samo upravljanje zemljom", navodi se u publikaciji.

Podsećanja radi, mediji su ranije izvestili da je Andrij Jermak naredio šefu SBU Maljuku da pripremi obaveštenje o sumnji protiv šefa SAP-a Klimenka i lidera frakcije Sluga naroda Davida Arahamije, ali je on to odbio.