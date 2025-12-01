Premijer Trinidada i Tobaga potvrdio je da se američki marinci nalaze na Tobagu i da postavljaju novi radarski sistem na Međunarodnom aerodromu ANR Robinson , nakon što je ranije bilo negirano da su američke trupe ostale u zemlji.

Vlada je ovaj projekat predstavila kao unapređenje aerodromske infrastrukture i jačanje nacionalnih kapaciteta za nadzor nad narko-krijumčarima koji deluju u okolnim vodama, prenosi „Trinidad and Tobago Guardian“.

Međutim, snimci iz otvorenih izvora i podaci o kretanju letova snažno sugerišu da je reč o radaru AN/TPS-80 Ground/Air Task Oriented Radar (G/ATOR) američkog marinskog korpusa, koji je zapravo višenamenski nadzorni sistem.

U kontekstu pojačanih američkih operacija protiv droge i vidljivog gomilanja vojske širom Kariba , uključujući nove sporazume o pristupu s Dominikanskom Republikom, ovo raspoređivanje se u region već tumači kao nešto što ima implikacije koje daleko prevazilaze borbu protiv narkotika.

"Pretpostavljam da će ih postaviti na strateška područja kako bi zaštitili određene stvari ili ih se rešili. To nije pod našom kontrolom. Dakle, nas kontrolišu Amerikanci. Jer ako oni... ako se ta stvar vraća Americi, reći ćemo da neko prima platu, neko dobija nešto da nešto drži. I tako se igra politika kada se angažuje vlada", rekao je jedan od zabrinutih stanovnika Trinidada i Tobaga.

NOVI HOROR SNIMAK IZ INDONEZIJE, CUNAMI BLATA ODNOSI MAJKU I DETE! Raste broj mrtvih, više od 1.000 žrtava u četiri zemlje jugoistočne Azije (FOTO, VIDEO)

Planeta NOVI HOROR SNIMAK IZ INDONEZIJE, CUNAMI BLATA ODNOSI MAJKU I DETE! Raste broj mrtvih, više od 1.000 žrtava u četiri zemlje jugoistočne Azije (FOTO, VIDEO)

KORUPCIJA, ZELENSKI I ŠEF MOĆNE TAJNE SLUŽBE: Da li je zbog ovoga smenjen Jermak? Nedelju dana pre ostavke imao zahtev za moćnog direktora SBU

Planeta KORUPCIJA, ZELENSKI I ŠEF MOĆNE TAJNE SLUŽBE: Da li je zbog ovoga smenjen Jermak? Nedelju dana pre ostavke imao zahtev za moćnog direktora SBU

BRAČNI PAR BRUTALNO IZBODEN NASMRT, SIN PRONAŠAO TELA U STANU: Niko ništa nije video ni čuo, monstruozno ubistvo pod velom tajne

Planeta BRAČNI PAR BRUTALNO IZBODEN NASMRT, SIN PRONAŠAO TELA U STANU: Niko ništa nije video ni čuo, monstruozno ubistvo pod velom tajne

Premijer Trinidada i Tobaga potvrdio je da se američki marinci nalaze na Tobagu i da postavljaju novi radarski sistem na Međunarodnom aerodromu ANR Robinson, nakon što je ranije bilo negirano da su američke trupe ostale u zemlji, prenosi „Trinidad and Tobago Guardian“.

Vlada je ovaj projekat predstavila kao unapređenje aerodromske infrastrukture i jačanje nacionalnih kapaciteta za nadzor nad narko-krijumčarima koji deluju u okolnim vodama.

Međutim, snimci iz otvorenih izvora i podaci o kretanju letova snažno sugerišu da je reč o radaru AN/TPS-80 Ground/Air Task Oriented Radar (G/ATOR) američkog marinskog korpusa, koji je zapravo višenamenski nadzorni sistem.