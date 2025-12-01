Slušaj vest

Ostaci su pronađeni na Krou Hilu blizu Arturs Sita u Edinburgu, uzvišenju unutar parka Holirud koje gleda na Dadingston Loh i Fert of Fort.

Čuvari parka otkrili su kosti tokom rutinske patrole nakon što je šumski požar spalio deo parka u avgustu, prema podacima Istorijskog okruženja Škotske (HES).

Uzrok šumskog požara je još uvek pod istragom. Iako je kolekcija pronađena tokom leta, zvaničnici nisu otkrili detalje do novembra.

Nakon što su upozoreni, arheolozi su brzo stigli da procene i uklone pronalazak.

Neobična kolekcija kostiju sastoji se od nekoliko vrsta, prema HES-u, uključujući "goveda, konje, ovce ili koze, a moguće čak i mačke".

- Ostaci nisu delo šireg objekta. Međutim, broj i raznolikost kostiju čine ga neobičnim - i potencijalno značajnim - otkrićem.

Zvaničnik HES-a rekao je za Fox News Digital da kosti verovatno potiču iz perioda nakon srednjeg veka, ali starost još nije utvrđena.

- Verovatno je ovo područje korišćeno za ispašu, jer je veliki deo zemljišta u parku Holirud u prošlosti bio pod ispašom - rekao je portparol HES.

- Međutim, kosti pripadaju različitim vrstama životinja i nisu kompletni skeleti, tako da ne postoji očigledna ili direktna veza sa ispašom ovaca.

Stručnjaci planiraju datiranje kostiju radiokarbonom, za šta se nadaju da će rasvetliti koliko su stare i zašto su bačene.

HES je takođe napomenuo da se Krou Hil nalazi u blizini praistorijskog utvrđenja na brdu koje je nekada okruživalo vrhove i Krou Hila i Arturovog sedišta.

Portparol je dodao da je park Holirud "izuzetno bogat arheološki pejzaž" - sa mnogo više istorije koje tek treba da se otkrije.