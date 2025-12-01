Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče u Minhenu poginula su dva muškarca, a dvojica su povređena. Nesreća se dogodila kada se "Porše" zakucao u "Reno", bukvalno ga presekavši na pola.

Detalji stravičnog sudara

Prema izveštaju minhenske policije, nesreća se dogodila u subotu, 29. novembra, oko 20:05 časova u okrugu Milbertshofen. Poršeom, koji se kretao ulicom Šlajshajmer, upravljao je 19-godišnjak iz Minhena, a sa njim u automobilu bila je i 19-godišnja putnik. Iz suprotnog smera prilazio je Reno, kojim je upravljao 27-godišnjak iz Augsburga. U Renou su se nalazila još dva putnika - 48-godišnjak na suvozačevom mestu i 21-godišnjak na zadnjem sedištu, obojica iz Minhena.

Do sudara je došlo kada je 27-godišnji vozač Renoa, prateći zelenu strelicu na semaforu, počeo da skreće levo. U tom trenutku, u njega je udario Porše koji je dolazio iz susreta. Udar je bio toliko snažan da se Porše prevrnuo na krov.

Svi učesnici su povređeni u nesreći osim 19-godišnjeg vozača Poršea. Njegov saputnik i vozač Renoa su sa povredama prevezeni u bolnicu. Nažalost, nije bilo načina da se dva putnika iz Renoa spasu. 48-godišnji saputnik i 21-godišnji saputnik zadobili su povrede opasne po život i hitno su prebačeni u klinike, gde su obojica preminuli tokom večeri, potvrdila je policija.

Reno je potpuno uništen, dok je Porše takođe znatno oštećen. Svi u Renou bili su državljani Bosne i Hercegovine, javlja Feniks magazin.