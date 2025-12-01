Slušaj vest

Hiljade ljudi su se okupili u Gisenu pre dva dana kako bi protestovali protiv planiranog osnivanja nove omladinske organizacije stranke AfD.

Policija je, da bi očistila blokirane ulice, koristila vodene topove. Čuvara reda, kako uniformisanih, tako i u civilu, je bilo više hiljada na ulicama, piše nemački Špigl.

Demonstranti su od ranog jutra blokirali autoputeve i savezne puteve. Policajci su situaciju opisali kao "aktivnu na mnogo različitih lokacija" u gradu.

Blokada od 2.000 ljudi na saveznom autoputu 49 uklonjena je pomoću vodenog topa. Nemačka policija je navela da je to bilo neophodno jer grupa nije odgovorila na usmene zahteve da se skloni.

Jedan policajac je zadobio lakše povrede.

U susednom Lanau-Akbahu, policija je koristila biber sprej da bi se odbranila od demonstranata koji su bacali kamenje i flaše.

U okrugu Licelinden, oko 30 do 40 ljudi pokušalo je da probije policijske barikade. Policija je potisnula aktiviste, koristeći, između ostalog, vodeni top.

Ne propustitePlanetaKORUPCIJA, ZELENSKI I ŠEF MOĆNE TAJNE SLUŽBE: Da li je zbog ovoga smenjen Jermak? Nedelju dana pre ostavke imao zahtev za moćnog direktora SBU
Andrij Jermak volodimir zelenski
PlanetaNATO ADMIRAL UPOZORAVA RUSE, NAJAVLJUJE PREVENTIVNI UDAR! Drugi čovek alijanse otvorio karte: Sprema se agresivni odgovor, neće više trpeti napade
Đuzepe Kavo Dragone NATO
Planeta"ŠTA SU SNIMALI? MA NEMAM POJMA - POKIDAO SAM TEST" Bizarno obraćanje Donalda Trampa, spreman da javno objavi rezultate lekarskih pregleda
Tramp upire prstom u Beloj kući
PlanetaUZ BORŠČ I UKRAJINSKE SARME LAKŠE SE REŠAVA SPOR OKO NATO I DONBASA: Fino se jelo kod Trampovog izaslanika, pojavila se rešenja za kraj rata sa Rusijom (FOTO)
mark rubio stiv vitkof Rustem Umerov