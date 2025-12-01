Slušaj vest

Hiljade ljudi su se okupili u Gisenu pre dva dana kako bi protestovali protiv planiranog osnivanja nove omladinske organizacije stranke AfD.

Policija je, da bi očistila blokirane ulice, koristila vodene topove. Čuvara reda, kako uniformisanih, tako i u civilu, je bilo više hiljada na ulicama, piše nemački Špigl.

Demonstranti su od ranog jutra blokirali autoputeve i savezne puteve. Policajci su situaciju opisali kao "aktivnu na mnogo različitih lokacija" u gradu.

Blokada od 2.000 ljudi na saveznom autoputu 49 uklonjena je pomoću vodenog topa. Nemačka policija je navela da je to bilo neophodno jer grupa nije odgovorila na usmene zahteve da se skloni.

Jedan policajac je zadobio lakše povrede.

U susednom Lanau-Akbahu, policija je koristila biber sprej da bi se odbranila od demonstranata koji su bacali kamenje i flaše.