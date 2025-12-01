LEDENO DOBA U AMERICI: Snežna mećava okovala niz gradova, otkazano hiljadu letova, masovni lančani sudar vozila u Indijani! (VIDEO)
Jaka snežna oluja širom gradova u SAD izavala je niz problema u kopnenom i vazdušnom saobraćaju.
Na društvenim mrežama širi se snimak masovnog i izuzetno zastrašujućeg sudara više vozila u Indijani, SAD, a vlasti upozoravaju građane da ne putuju osim u hitnim slučajevima.
Zbog jake snežne oluje i problema sa softverom širom Sjedinjenih Država, prijavljeno je 1.815 kašnjenja dolaznih i odlaznih letova, dok je 490 letova otkazano, objavila je sinoć američka multinacionalna kompanija koja pruža podatke o praćenju letova u realnom vremenu, Flight Hour.
Najviše kašnjenja i otkazivanja bilo je na aerodromima u Čikagu, Njujorku, Bostonu, Mineapolisu i Detroitu, izveštava CBS.
Avio-kompanije su takođe prijavile poremećaje u rasporedu letova tokom vikenda nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila hiljadama aviona Airbus A320 širom sveta da ažuriraju svoj softver.
Nacionalna meteorološka služba izdala je niz upozorenja i saveta o zimskim olujama za nedelju, sa prognozama od Montane do Ohaja.
Do subote uveče, više od 1.400 letova je otkazano na aerodromima u Čikagu, gde se očekivalo da će zimska oluja naneti čak 25 centimetara snega, a aerodromi u Detroitu imali su više od 300 kašnjenja letova i desetine otkazivanja dok se oluja kretala kroz to područje.
(Kurir.rs/CBS/Prenela: M. V.)