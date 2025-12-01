SNEŽNA OLUJA OD MONTANE DO OHAJA

Jaka snežna oluja širom gradova u SAD izavala je niz problema u kopnenom i vazdušnom saobraćaju.

Na društvenim mrežama širi se snimak masovnog i izuzetno zastrašujućeg sudara više vozila u Indijani, SAD, a vlasti upozoravaju građane da ne putuju osim u hitnim slučajevima.

Zbog jake snežne oluje i problema sa softverom širom Sjedinjenih Država, prijavljeno je 1.815 kašnjenja dolaznih i odlaznih letova, dok je 490 letova otkazano, objavila je sinoć američka multinacionalna kompanija koja pruža podatke o praćenju letova u realnom vremenu, Flight Hour.

Najviše kašnjenja i otkazivanja bilo je na aerodromima u Čikagu, Njujorku, Bostonu, Mineapolisu i Detroitu, izveštava CBS.

Avio-kompanije su takođe prijavile poremećaje u rasporedu letova tokom vikenda nakon što je Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila hiljadama aviona Airbus A320 širom sveta da ažuriraju svoj softver.

Nacionalna meteorološka služba izdala je niz upozorenja i saveta o zimskim olujama za nedelju, sa prognozama od Montane do Ohaja.