Nedelja koja je počela će, izgleda, biti "presudna" za Ukrajinu, rekla je danas Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, pred početak sastanka ministara odbrane Unije u Briselu.

"Ova nedelja bi moglo da bude presudna za diplomatiju", rekla je Kalas novinarima i dodala da su "čuli" da su razgovori visokih delegacija Ukrajine i Amerike, održani na Floridi, bili teški, ali produktivni.

"Još ne znamo rezultate, ali ću danas razgovarati sa ministrom Ukrajine kao i sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine", dodala je ona.

Američka i ukrajinska delegacija ocenile su kao "produktivne" razgovore vođene na Floridi oko plana za okončanje rata koji su SAD predstavili pre deset dana.

Kaja Kalas, šefica diplomatije EU

Američki predsednik Donald Tramp izrazio je optimizam oko tih razgovora dok je državni sekretar SAD Marko Rubio koji je učestvovao u razgovorima bio oprezniji i rekao da "ima još posla".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas treba da se u Parizu sastane sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.