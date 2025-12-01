Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastao se danas sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati.

Prilikom susreta francuski i ukrajinski lider su se srdačno izgrlili, nakon čega su iza zatvorenih vrata otpočeli razgovore.

Iz Predsedništva je ranije najavljeno da će Makron i Zelenski razgovarati o postizanju pravednog i trajnog mira u Ukrajini u nastavku nedavnih razgovora iz Ženeve o američkom mirovnom planu u tesnoj koordinaciji sa evropskim partnerima.

Jelisejska palata je saopštila da će razgovarati i o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu u okviru "koalicije voljnih".

Volodimir Zelenski i Emanuel Makron u Jelisejskoj palati Foto: TERESA SUAREZ/EPA

Nakon sastanka Makrona i Zelenskog, planirana je konferencija za novinare.

Takođe je planirano da Zelenski poseti proizvodne pogone francuske kompanije Daso, prenosi Ukrinform.

