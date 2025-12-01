Slušaj vest

Izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof sastaće se sutra popodne sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi da nastave razgovore oko američkog plana za okončanje rata u Ukrajini, rekao je danas portparol ruskog predsedništva.

"Sastanak sa Vitkofom predviđen je za sutra", rekao je portparol Dmitrij Peskov tokom dnevne konferencije za novinare.

Rekao je da će se susret održati u drugom delu dana.

Odlazak Vitkofa u Rusiju odvija se posle pregovora američke i ruske delegacije na Floridi u nedelju koje je državni sekretar SAD Marko Rubio opisao kao produktivne. Rubio je ipak upozorio da "još ima posla da bi se stiglo do sporazuma".

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je danas da je naredna nedelja verovatno "presudna" za Ukrajinu, a francuski predsednik Emanuel Makron prima danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Parizu.

Ruski predsednik Vladimir Putin primio u Kremlju Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa, uoči isteka roka za prekid vatre u Ukrajini Foto: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia, GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL

Zelenski je pod jakim pritiskom, kako vojnim tako i političkim, dok Tramp izražava optimizam oko rešenja sukoba koji je Rusija pokrenula pre gotovo četiri godine, prenosi agencija Frans pres.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlaneta"NEDELJA DANA KOJA JE PRESUDNA ZA UKRAJINU": Šefica diplomatije EU "čula" da su razgovori s američkom delegacijom na Floridi bili teški, ali produktivni
Kaja Kalas
PlanetaUZ BORŠČ I UKRAJINSKE SARME LAKŠE SE REŠAVA SPOR OKO NATO I DONBASA: Fino se jelo kod Trampovog izaslanika, pojavila se rešenja za kraj rata sa Rusijom (FOTO)
mark rubio stiv vitkof Rustem Umerov
PlanetaNATO ADMIRAL UPOZORAVA RUSE, NAJAVLJUJE PREVENTIVNI UDAR! Drugi čovek alijanse otvorio karte: Sprema se agresivni odgovor, neće više trpeti napade
Đuzepe Kavo Dragone NATO
Planeta"RUSIJA ĆE IMATI CENTRALNU ULOGU U BILO KAKVOM DOGOVORU ZA OKONČANJE RATA": Različiti tonovi Rubija i Umerova, Vitkof sutra putuje u Moskvu (VIDEO)
Marko Rubio