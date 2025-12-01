Slušaj vest

Izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa Stiv Vitkof sastaće se sutra popodne sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi da nastave razgovore oko američkog plana za okončanje rata u Ukrajini, rekao je danas portparol ruskog predsedništva.

"Sastanak sa Vitkofom predviđen je za sutra", rekao je portparol Dmitrij Peskov tokom dnevne konferencije za novinare.

Rekao je da će se susret održati u drugom delu dana.

Odlazak Vitkofa u Rusiju odvija se posle pregovora američke i ruske delegacije na Floridi u nedelju koje je državni sekretar SAD Marko Rubio opisao kao produktivne. Rubio je ipak upozorio da "još ima posla da bi se stiglo do sporazuma".

Zelenski je pod jakim pritiskom, kako vojnim tako i političkim, dok Tramp izražava optimizam oko rešenja sukoba koji je Rusija pokrenula pre gotovo četiri godine, prenosi agencija Frans pres.