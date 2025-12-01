Slušaj vest

U Italiji je na autoputu A2 blizu Ređo Kalabrije na jugu zemlje rano jutros napadnuto i opljačkano blindirano vozilo za prevoz novca.

Korijere dela sera prenosi da se pljačka dogodila oko 6.30 sati na deonici između Šile i Banjare i da je meta bilo vozilo firme "Sikurtransport" iz kojeg je ukradeno dva miliona evra.

Opljačkano blindirano vozilo za prevoz novca na autoputu kod Ređo Kalabrije na jugu Italije Foto: YouTube/ StrettoWebTV

Navodi se da su kriminalci blokirali saobraćaj na tom delu postavljanjem nekoliko automobila koje su zapalili, a takođe su rasuli eksere po autoputu, pa je blindirani kombi primoran da se zaustavi.

Kriminalci su potom ispalili nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u smeru vozila, ali pritom niko nije pogođen.

Pljačkaši su čuvare naterali da predaju novac nakon čega su pobegli.

Italijanski list navodi da je policija stigla u međuvremenu na mesto napada i traga za pljačkašima.

(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaBRAČNI PAR BRUTALNO IZBODEN NASMRT, SIN PRONAŠAO TELA U STANU! Niko ništa nije video ni čuo, monstruozno ubistvo pod velom tajne
shutterstock_2308767745.jpg
PlanetaPREDVIĐEN DOŽIVOTNI ZATVOR: Italija definisala femicid kao posebno krivično delo
shutterstock_2473031675.jpg
PlanetaOVA DRŽAVA EU JE STALA DANAS! Generalni štrajk PARALIZOVAO ključne sektore: Kolaps u železničnom i avio-saobraćaju, rad obustavili i lekari! (FOTO)
Štrajk u Italiji
PlanetaHAOS U RIMU! MIGRANTI PROVALILI U AUTOMOBIL, PA SILOVALI DEVOJKU: Na sve to, njen verenik je morao da posmatra zločince
Screenshot 2025-11-25 140424.png