Slušaj vest

Papa Lav XIV bio je zapanjen kada mu je novinar poklonio bejzbol palicu koja je nekada bila u vlasništvu legende Vajt Soksa, izuzetno sentimentalan poklon za ovog rođenog Čikažanina.

Kris Livsej, strani dopisnik CBS News-a, bio je u papskom avionu za Tursku ovog Dana zahvalnosti kada je iznenadio papu palicom koja je nekada pripadala drugoj bejzmenki Kuće slavnih, Neli Foks. Foks je igrala za Sokse pedesetih godina prošlog veka, kada je sedamdesetogodišnji papa bio samo dete.

Livsej je poklonio Foksovu palicu dok je papa pozdravljao vatikanski štampani korpus u kabini aviona.

„Donosim porodično nasleđe“, rekao je Livsej papi u videu podeljenom na društvenim mrežama. „Ovo je nekada bila bejzbol palica Neli Foks. Generacija mojih roditelja je iz Čikaga. Ima njegove inicijale na dršci palice.“

„Kako ste to prošli kroz obezbeđenje?“, našalio se, prema objavi Livseja na X-u u kojoj je najavljena njegova posebna razmena.

Livesi je u videu objasnio da mu je rođak Džim poštom poslao palicu i insistirao da je da papi.

„Nikada ranije nisam poklonio nijednom papi, ali kada vam rođak poštom pošalje palicu Neli Foks, ne možete reći ne. Pogotovo ne na Dan zahvalnosti“, napisao je Livesi na X.

Papa Lav je poznati navijač Vajt Soksa. U junu, ubrzo nakon što je izabran za papu u maju, virtuelno se pojavio na Džambotronu na Rejt Fildu, stadionu gde igraju Vajt Soksi, kako bi podelio poruku nade sa svojim rodnim gradom.