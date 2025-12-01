Slušaj vest

Ljudi u zaleđenim vozilima ostaju bez hrane, vode i goriva dok temperature padaju na minus 18 stepeni!

Gužva se proteže od sela Vidrino do grada Kultuk, a mnogi putnici kažu da nisu mogli da krenu više od devet sati.

Među onima koji su zaglavljeni na putu su porodice sa decom. Mnogi su proveli celu noć u svojim automobilima, brinući se da li će moći da drže grejanje uključeno dok nestaju rezerve goriva.

Prema početnim informacijama, kolaps je izazvan ledom i teškim kamionima koji blokiraju prolaz privatnih vozila.

Lokalni stanovnici tvrde da se ista stvar dešava svake godine i da kombinacija vlažnog snega, leda i kamiona redovno pretvara ovu deonicu puta R-258 u ledenu zamku iz koje je teško pobeći.

Putnici kažu da nemaju gde da odu jer su područja slabo opslužena, a saobraćajni službenici sporo uklanjaju blokadu zbog niskih temperatura i klizavih puteva.

Ljudi se plaše da bi neko mogao da umre od hladnoće ako se saobraćaj uskoro ne pokrene.

Bajkalski auto-put

Saobraćajnica na kojoj su zaglavljeni ljudi se zove i Bajkalski auto-put.

Deo je Transsibirskog autoputa i rute AH6 Azijske mreže autoputeva. Ime je dobio po ruskom jezeru Bajkal.

Put ima 296 mostova i nema tunela. Na autoputu nema deonica sa naplatom putarine.

Kako da preživite u zaleđenom automobilu

Pripadnik Gorske službe spasavanja Boško Mihailović je ranije objasnio za Kurir televiziju šta morate imati u automobilu da preživite veliki minus.