Zaštitna mreža koja je pokrivala skelu oko zgrada koje su izgorele prošle nedelje u velikom požaru u Hongkongu nije ispunjavala standarde otpornosti na vatru, saopštile su lokalne vlasti.

Sekretar za bezbednost Hongkonga Kris Tang rekao je da su uzorci mreže uzeti sa više lokacija na sedam zgrada koje su izgorele. Sedam uzoraka nije bilo u skladu sa standardima.

Požar je izbio u sredu popodne, a gašen je do petka ujutro. Najmanje 151 osoba je nastradala, više desetina je povređeno, a hiljade su ostale bez doma.

Početni testovi su ukazivali da mreža zadovoljava standarde, ali istražitelji nisu mogli da proveravaju sve delove ranije zbog samog požara.

"Pošto je požar sada ugašen, uspeli smo da dođemo do mesta koja prethodno nisu bila lako dostupna kako bismo uzeli uzorke", rekao je Tang novinarima.

Do danas, donacije za preživele u požaru dostigle su 115 miliona američkih dolara, saopštile su vlasti, dok su ljudi neprestano donosili cveće, pisma i druge posvete na improvizovanu memorijalnu tačku kod izgorelog bloka zgrada. Zvaničnici su naveli da će donirana sredstva biti iskorišćena za obnovu domova i obezbeđivanje dugoročne podrške.

"Kada se nešto dogodi, dolazimo da pomognemo jedni drugima", rekla je Loreta Loh, koja je odala poštu nastradalima na mestu nesreće.

Požar je izbio u sredu popodne u predgrađu Tai Po. Požar je zahvatio sedam od osam stambenih kula, u kojima je živelo oko 4.600 ljudi.

Hongkonške vlasti saopštile su da timovi procenjuju bezbednost drugih zgrada, uključujući onu koja je prva zahvaćena požarom i koja je pretrpela najveću štetu.

Do danas, 683 stanovnika je našlo smeštaj u lokalnim hotelima i hostelima, dok je još 1.144 preseljeno u prelazne stambene jedinice. Dva vanredna skloništa su ostala otvorena za druge, saopštile su vlasti.

Zgrade u kompleksu bile su potpuno obložene bambusovim skelama prekrivene najlonskom mrežom.

Prozori su bili prekriveni polistirenskim panelima.