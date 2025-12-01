Slušaj vest

Aerodrom u litvanskoj prestonici Viljnusu morao je ponovo privremeno da obustavi rad zbog sumnjivih balona u vazdušnom prostoru, prenosi britanski list Gardijan.

Tokom 11 sati zatvaranja sinoć uočeno je čak 57 balona.

Više od 50 letova je bilo odgođeno, što je poremetilo putovanje preko 7.000 putnika.

Problem sa balonima se ponavlja poslednjih nedelja.

Litvanija je više puta optužila Belorusiju da je dozvolila krijumčarima da koriste balone, prvenstveno za transport krijumčarenih cigareta, i nakratko je zatvorila oba granična prelaza sa zemljom.

Litvanski vojnici Foto: Shutterstock

Zamenik ministra odbrane Litvanije Karolis Aleksa rekao je da problem "u ovoj intenzivnoj, aktivnoj fazi (traje) već nekoliko meseci", naglašavajući da je to "hibridna aktivnost protiv Litvanije".

Dodao je da to nije prihvatljivo i da Litvanija želi da preduzme "nacionalne mere o tome kako da se nosi sa situacijom".

Aleksa je rekao da će Litvanija insistirati na "političkom pritisku" kao odgovoru.