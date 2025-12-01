Slušaj vest

Muškarac i žena iz Kazahstana optuženi su da su koristili skrivenu kameru i slušalice kako bi varanjem osvojili skoro 784.000 američkih dolara u jednom australijskom kazinu, piše BBC.

Par je uhvaćen nakon što je osoblje kazina u Sidneju primetilo Dilnozu Israilovu (36) koja je na svojoj majici sa Miki Maus motivom imala pričvršćenu malu, jedva vidljivu kameru, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.

Ona i njen suprug, 44-godišnji Ališerikhođa Israilov, ubrzo su uhapšeni. Policija ih je pretresla i pronašla "magnetne sonde” i dodatak za telefon sa ogledalcem, koje su navodno koristili za nameštanje igre.

Par je optužen za nepošteno sticanje finansijske koristi i ostao je u pritvoru.

Policija Novog Južnog Velsa navela je da je par doputovao u Sidnej iz Kazahstana u oktobru i istog dana podneo zahtev za članstvo u kazinu.

Tokom narednih nedelja posećivali su kazino više puta, i tom prilikom ostvarili ukupni dobitak od 1.179.412 australijskih dolara.

To je probudilo sumnju kod zaposlenih, koji su ih u četvrtak navodno uhvatili na delu.

Prema saopštenju policije, špijunski uređaji bili su povezani s njihovim mobilnim telefonima, što im je omogućavalo da snimaju i pregledaju snimke stolova za igru. Takođe su nosili skrivene slušalice kroz koje su, kako se sumnja, dobijali instrukcije kada da se klade u kartaškim igrama.

Portparol policije Novog Južnog Velsa rekao je za BBC da trenutno ne tragaju ni za kim drugim u vezi sa ovom navodnom prevarom.

Tokom naknadnog pretresa njihovog smeštaja u blizini kazina, policija je pronašla dodatne "rekvizite za kockanje", luksuzni nakit i 2.000 evra u gotovini.