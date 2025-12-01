ŠPIJUNSKIM UREĐAJIMA "DIGLI" 784.000 DOLARA: Muž i žena uhvaćeni u kazinu kako pokušavaju da prevare sistem, odala ih - alavost
Muškarac i žena iz Kazahstana optuženi su da su koristili skrivenu kameru i slušalice kako bi varanjem osvojili skoro 784.000 američkih dolara u jednom australijskom kazinu, piše BBC.
Par je uhvaćen nakon što je osoblje kazina u Sidneju primetilo Dilnozu Israilovu (36) koja je na svojoj majici sa Miki Maus motivom imala pričvršćenu malu, jedva vidljivu kameru, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.
Ona i njen suprug, 44-godišnji Ališerikhođa Israilov, ubrzo su uhapšeni. Policija ih je pretresla i pronašla "magnetne sonde” i dodatak za telefon sa ogledalcem, koje su navodno koristili za nameštanje igre.
Par je optužen za nepošteno sticanje finansijske koristi i ostao je u pritvoru.
Policija Novog Južnog Velsa navela je da je par doputovao u Sidnej iz Kazahstana u oktobru i istog dana podneo zahtev za članstvo u kazinu.
Tokom narednih nedelja posećivali su kazino više puta, i tom prilikom ostvarili ukupni dobitak od 1.179.412 australijskih dolara.
To je probudilo sumnju kod zaposlenih, koji su ih u četvrtak navodno uhvatili na delu.
Prema saopštenju policije, špijunski uređaji bili su povezani s njihovim mobilnim telefonima, što im je omogućavalo da snimaju i pregledaju snimke stolova za igru. Takođe su nosili skrivene slušalice kroz koje su, kako se sumnja, dobijali instrukcije kada da se klade u kartaškim igrama.
Portparol policije Novog Južnog Velsa rekao je za BBC da trenutno ne tragaju ni za kim drugim u vezi sa ovom navodnom prevarom.
Tokom naknadnog pretresa njihovog smeštaja u blizini kazina, policija je pronašla dodatne "rekvizite za kockanje", luksuzni nakit i 2.000 evra u gotovini.
Par se u petak pojavio pred sudom, a kaucija im je odbijena, saopštila je policija Novog Južnog Velsa.
(Kurir.rs/Klix)