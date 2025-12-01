HOROR SNIMAK TRENUTKA KADA JE POGODILA RUSKA BALISTIČKA RAKETA: Nebo u plamenu, ima mrtvih! Dramatični prizori iz Ukrajine, evo šta su ciljali (VIDEO)
U gradu se čuju sirene hitnih službi koje se kreću ka mestu udara.
Lokalni mediji objavili su fotografije i snimke ranjenih, a u blizini eksplozije na mnogim objektima su razbijena stakla.
- Jutros je neprijatelj pokrenuo raketni napad na Dnjepar. Trenutno se zna da su tri osobe poginule. Ima povređenih - preliminarno, osam ljudi. Operacija spasavanja je u toku - rekli su u prvom obraćanju predstavnici lokalnih vlasti. Broj žrtava je kasnije porastao.
Na društvenim mrežama je objavljen i snimak trenutka udara ruske balističke rakete. Vidi se kako velikom brzinom projektil pada sa neba, a potom se vidi ogromna eksplozija.
Prema podacima Državne službe za vanredne situacije Ukrajine, napad je pogodio auto-servis i obližnje industrijske zgrade, izazvavši požare koji su zahvatili garažu i krov petospratnice.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je upozorilo na balističku pretnju neposredno pre napada.
Prošle nedelje, 25. novembra, u odvojenom ruskom napadu povređeni su mlada žena i dete na igralištu u Dnjepru.
Lokalne vlasti su saopštile da je ruski dron pogodio stambenu zonu, oštetivši četvorospratnicu i obližnji dalekovod.