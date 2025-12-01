Slušaj vest

U gradu se čuju sirene hitnih službi koje se kreću ka mestu udara.

Lokalni mediji objavili su fotografije i snimke ranjenih, a u blizini eksplozije na mnogim objektima su razbijena stakla.

- Jutros je neprijatelj pokrenuo raketni napad na Dnjepar. Trenutno se zna da su tri osobe poginule. Ima povređenih - preliminarno, osam ljudi. Operacija spasavanja je u toku - rekli su u prvom obraćanju predstavnici lokalnih vlasti. Broj žrtava je kasnije porastao.

Na društvenim mrežama je objavljen i snimak trenutka udara ruske balističke rakete. Vidi se kako velikom brzinom projektil pada sa neba, a potom se vidi ogromna eksplozija.

Prema podacima Državne službe za vanredne situacije Ukrajine, napad je pogodio auto-servis i obližnje industrijske zgrade, izazvavši požare koji su zahvatili garažu i krov petospratnice.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je upozorilo na balističku pretnju neposredno pre napada.

Prošle nedelje, 25. novembra, u odvojenom ruskom napadu povređeni su mlada žena i dete na igralištu u Dnjepru.