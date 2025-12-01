Slušaj vest

Čoveka je u brazilskom zoološkom vrtu na smrt rastrgla lavica nakon što se popeo u njen ograđeni prostor pred užasnutim porodicama.

Žrtva, identifikovana kao 19-godišnji Gerson Mačado, ušunjao se u ograđeni prostor velike mačke, pri čemu je i ranije pokušao da se približi lavovima kao deo svoje opsesije da postane dreser.

Mačado, koji je jednom pokušao da stigne do Afrike kao slepi putnik u avionu u očajničkom pokušaju da ostvari svoj san, bio je poznat policiji po višestrukom kršenju bezbednosti zbog svoje opsesije velikim mačkama.

Problematični mladić, koji je veći deo života proveo boreći se sa teškim problemima mentalnog zdravlja - snimljen je kako se penje niz drvo unutar ograđenog prostora nakon što se popeo na zid visok 6 metara u zoološkom vrtu u Žoao Pesoi, na severoistoku Brazila.

Horor video snimak zabeležio je trenutak kada je lavica, za koju su veterinari zoološkog vrta rekli da je bila „pod stresom“ i „u šoku“ nakon incidenta, nasrnula na njega dok se približavao tlu.

Nesrećni mladić odrastao u ekstremnom siromaštvu, imao mentalnih problema

Veronika Oliveira, radnica za zaštitu dece, koja je radila sa Gersonom osam godina, rekla je da je odrastao u ekstremnom siromaštvu bez odgovarajuće porodične podrške i opisala ga je kao nekoga ko je imao probleme sa mentalnim zdravljem, poput svoje majke kojoj je dijagnostikovana šizofrenija.

Njegovi sopstveni problemi značili su da je bio jedini od svoje braće i sestara koga nisu usvojile porodice.

Ona je rekla brazilskom novinskom veb-sajtu: „Gerson je bio dete koje je trpelo kršenje svojih prava.

„Bio je sin majke sa šizofrenijom, sa babama i dedama koji su takođe imali probleme sa mentalnim zdravljem. Živeo je u ekstremnom siromaštvu.“

Otkrivajući svoje snove o odlasku u Afriku da ukroti lavove, prisetila se ranijih događaja u mučnoj objavi na društvenim mrežama: „Rekao si mi da ćeš uzeti avion da ideš na safari u Afriku da brineš o lavovima.

„Prekasno je otkrio da lav nije domaća mačka i da ih ne možemo ukrotiti bez pravog znanja. Nažalost, nije bio dovoljno razuman za to.“

Gradska policija, koja je nekoliko puta hapsila Gersona zbog manjih prekršaja, uključujući i nanošenje štete, potvrdila je njegov san o Africi i rekla da im je rekao da će putovati „peške“ nakon što je propustio bezbednost na aerodromu.