Četiri osobe uhapšene su u Južnoj Koreji zbog navodnog hakovanja više od 120.000 video-kamera u domovima i kompanijama, kao i korišćenja snimaka za izradu materijala za seksualnu eksploataciju koji su prodavali na jednoj inostranoj veb stranici.

Policija je u nedelju saopštila da su osumnjičeni iskoristili sigurnosne ranjivosti IP (Internet Protocol) kamera, poput jednostavnih lozinki, preneo je BBC.

IP kamere, odnosno kućne kamere, jeftinija su alternativa klasičnim sistemima video-nadzora. Povezuju se na kućnu internet mrežu i često se instaliraju radi bezbednosti ili za nadzor dece i kućnih ljubimaca.

Mete napada: od domova do ginekoloških ordinacija

Hakovane kamere nalazile su se na različitim lokacijama, uključujući privatne domove, karaoke sobe, studije za pilates pa čak i ginekološku ordinaciju. U saopštenju Nacionalne policijske agencije Južne Koreje otkriveno je da su četvorica osumnjičenih delovala nezavisno jedan od drugog i da nisu bili povezani.

Zarada na tuđoj privatnosti

Jedan od osumnjičenih optužen je za hakovanje 63.000 kamera i produkciju 545 video-snimaka za seksualnu eksploataciju, koje je zatim prodao za virtuelnu imovinu u vrednosti od 35 miliona vona (oko 24.000 evra).

Drugi je navodno hakovao 70.000 kamera i prodao 648 video-snimaka za imovinu vrednu 18 miliona vona (oko 10.564 evra). Dvojica osumnjičenih bila su odgovorna za otprilike 62% video-snimaka objavljenih u protekloj godini na veb stranici koja je ilegalno distribuirala te materijale.

Policija radi na blokiranju i gašenju te veb stranice, kao i na saradnji sa stranim agencijama radi istrage njenog operatera. Takođe su uhapšene tri osobe za koje se sumnja da su kupovale i pregledale taj materijal.