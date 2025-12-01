Slušaj vest

Izjave iz NATO o mogućim "preventivnim udarima" po Rusiji stavljaju debelu crtu ispod mita o "isključivo odbrambenom" karakteru savez, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je skrenula pažnju na nedavni intervju predsednika Vojnog komiteta NATO, Đuzepea Kavo Dragone, za list Fajnenšl tajms.

U njemu je, razmišljajući o reakciji saveza na "hibridne napade" ruske strane, izjavio da "preventivni udari mogu biti razmotreni kao odbrambene mere" i da je za NATO vreme da deluje "agresivnije".

Zaharova je izjavila da Rusija ovu izjavu smatra krajnje neodgovornim korakom, koji pokazuje spremnost NATO da nastavi da ide putem eskalacije.

Foto: EPA Maxim Shemetov Pool

"Vidimo u tome ciljani pokušaj podrivanja napora za izlazak iz ukrajinske krize", navodi se u komentaru zvanične predstavnice ruskog MSP, objavljenom na sajtu ministarstva.

Prema rečima Zaharove, ljudi koji daju ovakve izjave treba da budu svesni rizika koji iz toga proizilaze i mogućih posledica, uključujući i za same članove NATO.